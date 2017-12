/ FX ha dado a conocer una nueva promo de la segunda temporada de American Crime Story, titulada The Assassination of Gianni Versace y nuevas fotos promocionales de sus protagonistas.En The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Édgar Ramírez (El ultimátum Bourne) interpretará a Gianni Versace. Darren Criss (Glee) dará vida al asesino del diseñador, Andrew Cunanan, que se mató ocho días después del crimen, en el momento en que la policía de Miami estaba a punto de capturarlo y arrestarlo por la muerte de Versace y otros cinco asesinatos. Penélope Cruz será la también estilista Donatella Versace.Los guionistas Scott Alexander y Larry Karaszewski firman la serie, creada por Ryan Murphy. El primer año de la serie, cuyo tema fue el caso de O.J. Simspon, se llevó 9 Emmys en 2016.FX ha dado a conocer una nueva promo de la segunda temporada de American Crime Story, titulada The Assassination of Gianni Versace. más detalles en elfarandi.com #ElFarandi #rb822 #versaceUna publicación compartida de El FarandiðŸ"¸ (@elfarandi) el Dic 29, 2017 at 9:32 PSTLa segunda temporada de ACS se estrenará el 17 de enero en FX.¿Será buena?via GIPHYCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi