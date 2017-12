© Aeroquest LLC

Está claro que la idea de Nintendo Switch está funcionando a las mil maravillas. El concepto de consola híbrida puede ser, incluso, el futuro de las consolas portátiles. De momento, es el presente para la recién anunciada 16-Bit Pocket HDMI , una consola que recoge la idea de Switch, pero que nos deja jugar a los títulos de Super Nintendo .Columbus Circle ha implementado el sistema Switch, guardando esa esencia híbrida, en una consola tipo SNES, un dispositivo portátil con una pantalla de siete pulgadas que podemos llevarnos en el bolso de viaje siempre que queramos.¿Qué prefieres jugar en casa? No pasa nada, que nos permite jugar en HD en el televisor y hasta con dos mandos.Esta SNES híbrida se lanzará en Japón el 28 de febrero de 2018 , aunque todavía no se ha comentado nada acerca de su precio ni de si nos llegará a Occidente.Por parte del fabricante no se ha hecho ningún tipo de declaración sobre si saldrá más allá del País del Sol Naciente, así que nos tocará cruzar los dedos y esperar que nos llegue tal y como lo han hecho otras retro de moda, como la propia SNES Mini .Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Nintendo Switch recibiría cartuchos de 64GB en 2019 Se habría filtrado una mini-Nintendo 64 SNES Mini se agota de nuevo en EEUU.

