© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Lo que Devolver Digital nos regaló durante el pasado E3 2017 fue completamente único. Está claro que es una de las desarrolladoras y editoras independientes más peculiares que existen, no solo por el estilo de sus videojuegos , sino por cómo son con su público y con la industria en general. Ahora, Devolver le ha propuesto a Mel Brooks un proyecto nuevo, Spaceballs: The Videogame .En España lo conocimos como La loca historia de las galaxias , una película de 1987 protagonizada por Daphne Zuniga, Joan Rivers, Rick Moranis y hasta por el propio Mel Brooks, entre otros, y una divertidísima parodia de La Guerra de las Galaxias .La cinta incluía guiños a otros filmes, como Star Trek (así unimos dos en una), El planeta de los simios y hasta de El mago de Oz.¿Cómo sería un videojuego parodia de una parodia, y más en manos de Devolver?Ellos mismos saben que la idea es buena, y por eso la han propuesto públicamente a través de Twitter y pidiendo permiso a Mel Brooks (eso sí, con una simple mención).De momento el director de Spaceballs no ha respondido, pero la red social se ha llenado de mensajes que apoyan la idea de Devolver.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Disney prepara remake de la trilogía original de Star Wars 10 juegos que probablemente NO saldrán en 2018 Absolver.Análisis para PS4, Xbox One y PC.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Facebook: Vicerrector Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi