¿Todos nos acordamos de Pesadillas ? No, no os preguntamos por lo que soñasteis anoche, sino por las novelas de terror para niños de R. L. Stine, su posterior y popular serie y, cómo no, la adaptación cinematográfica protagonizada por Jack Black, Dylan Minnette y Odeya Rush.Después de que la secuela de la película encajase, por fin, cuándo se iba a estrenar, Sony ha retrasado su fecha de llegada a la gran pantalla .No sabemos si la compañía ha decidido cambiar de fecha de estreno para estar más cerca de Halloween, pero lo cierto es que ha movido Pesadillas 2 (Goosebumps en inglés) del 21 de septiembre al 12 de octubre .Lo que tampoco está claro es cuál será la fecha que finalmente se coloque como su fecha oficial en España.Una de las razones probables de este cambio puede ser el no querer coincidir con la película de Universal, The House With a Clock in Its Walls , que se estrenaría también el 21 de septiembre.Por pertenecer a una temática ?similar?, quizás Sony no haya querido arriesgarse demasiado.Lo que tampoco se conoce es cuál será el título definitivo de Pesadillas 2.Sony había dado en un principio el título Goosebumps: Horrorland , pero según los últimos rumores podría haberse cambiado a Slappy?s Revenge .Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…17 fracasos de taquilla en 2017 Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

