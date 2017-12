© Aeroquest LLC

Lo de quedarse únicamente en el mundo del videojuego no es algo que le vaya a la saga de Professor Layton . Desde Level-5 han anunciado que el próximo año 2018 se strenará un nuevo spin off en forma de anime que estará protagonizado por Katrielle , la hija, precisamente, del Profesor Layton.Layton Mystery Detective Agency: Kat?s Mystery-Solving Files seguirá la historia de este personaje que apareció por primera vez en El Misterioso Viaje de Layton: Katrielle y la Conspiración de los Millonarios .Level-5 y Liden Films están preparando a un grupo de creativos para llevar a cabo la serie. Susumu Mitsunaka, el cerebro detrás de la serie de televisión Haikyuu!, se encarga de supervisar el proyecto.Contarán además con el diseñador de personajes Takuzou Nagano y con la animación de Utako Takada. Akihiro Hino, CEO de Level-5 formará parte del proyecto como director creativo.Katrielle es descrita como un personaje con una personalidad muy divertida, que puede resultar a veces caprichosa, pero que es capaz de mostrarse como una auténtica detective seria y eficaz en su trabajo.Ahora, a la joven le tocará descubrir qué ha pasado con Hershel Layton, quien ha desaparecido misteriosamente.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Nintendo está remasterizando juegos de Wii en HD para Android Los dispositivos no oficiales para 3DS vuelven a declararse ilegales Batman Ninja.Tráiler #2 de la NYCC.

