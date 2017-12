© Aeroquest LLC

La dinámica social en la que estamos envueltos los venezolanos, muestra así y SIN EQUIVOCACIÓN que: La Actual Sociedad Venezolana, padece un "SISTEMA COMERCIAL CORRUPTO".Entiendo que, no puedo ser tan ingenuo como para afirmar que es culpa de las Repúblicas: I II III IV y menos aun de la V República; ¡NO ! ESTE SISTEMA COMERCIAL CORRUPTO ES MÁS VIEJO QUE, el vicio de: MASCAR CHIMÓ"De lo que sí estoy CONTESTE es que fue parte de la carga cultural llegada de "Las Europas" y aquél "MAL CHISTE" que aun se repite, promociona y disfrutan "Las Buenas Gentes"….." Los NO Gente, (aborígenes de América), AUN HOY, CAMBIAN ORO POR ESPEJITOS"…..Lo más grave del caso es que "ALGO DE VERDAD, EXISTE EN ESTA AFIRMACIÓN". basta con revisar las condiciones sociales de la mayoría de las poblaciones de regiones como: COLOMBIA, PERÚ, PARAGUAY, BRASIL, ARGENTINA, PUERTO RICO, HONDURAS ETC. ETC. y no quedan atrás, grandes áreas de U.S.A.En estos países, aún cuando NO LA MAYORÍA, ELECTORES POLÍTICOS, votan a favor de quienes "LES OFRECEN ESPEJITOS DE ESPERANZAS" a pesar de los pesares.¡ Coño ! más de 500 años "LLEVANDO VAINAS" y todavía votan a un MACRI, PIÑERA, SANTOS, KUCZINSKI y se calan a un TEMER.Siguen, creyendo a ciegas y a pies firme en: "EL MILAGRO DEL MERCADO"; serviles, y hasta SE UFANAN de ser, "SIRVIENTES DE UNA LA OLIGARQUÍA" que les niega: SERVICIOS PÚBLICOS ( Educación, Salud, Transporte, Vivienda, Agua Potable, energías etc.ect.) y lo último LES PROHÍBEN usar el agua de lluvia. Agua que "CAE DEL CIELO". En pocas palabras, les niegan, HASTA LAS ESPERANZAS del cielo.Estos, son acciones propias de UN SISTEMA ECONÓMICO- SOCIAL: DEFORME.EXCLUYENTE Y FASCISTA, que lo único que GARANTIZA ES LA CONTINUIDAD del gobierno de "LAS OLIGARQUÍAS" es decir de "LOS OPERADORES DEL SISTEMA CAPITALISTA"; y a sus pueblos, les asignan el papel de "MASCOTAS QUE MUEVEN SUS COLITAS"El día que estas mascotas lleguen, aun cuando NO SEA INTENCIONAL, a CAGASEN Y/O VOMITEN sus alfombras.¡NO JODA! ……. serán fusilados en el mismo lugar y "SIN PERDÓN DE DIOS".En el caso venezolano, actualmente estamos padeciendo UNA GUERRA MULTIMODAL que, nos está haciendo: "PASAR ACEITE Y OTRAS PENURIAS"; pero DANDO LA PELEA en diferentes planos, en PRO de una sociedad.más justa e igualitaria, por lo menos en LOS DERECHOS BÁSICOS.Sin embargo: ¡ NADA FÁCIL ! menos cuando LO CULTURAL está casi en los tuétanos y nos conlleva al: ACAPARAMIENTO. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comESPECULACIÓN. CONTRABANDO. ESTAFA y otros males diversos.Cultura, construida con herramientas culturales como: RELIGIONES, ESCUELAS, UNIVERSIDADES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARTIDOS POLÍTICOS, TRIBUNALES y paro de contar.Creo, muy firmemente, que LA MAYOR LACRA SOCIAL que padecemos los venezolanos, es EL SISTEMA COMERCIAL, más que corrupto es PODRIDO.

