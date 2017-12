© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Desde hace un buen rato, he venido advirtiendo sobre la continuada crítica infame con la cual algunos ex compañeros de lucha, atacan al Gobierno Revolucionario del Presidente Maduro Sin embargo, a pesar de su manifiesta irresponsabilidad política, incansables infamias y medias verdades expuestas, le hemos llamado a la sensatez, pero refugiados en sus egos inflados, han preferido el grito, la grosería y el no pensamiento, antes que la unidad, lucha, batalla y dialéctica victoria que nos legó el Comandante.Tendríamos que recordarle, que muchos de ellos en el pasado reciente, hicieron intentos por estar en el poder, permanecer en los puestos de comando y vivir a la usanza de la tradición opresora de la derecha, entre las veleidades del mando para sí y el narcisismo y sus poses ridículas, cuando no atascadas en los clichés de espías en la guerra fría.Hoy, desde su charca de frustraciones, con el saco lleno de fracasos, asidos de un arsenal de odios insensatos, contravienen la más elemental lectura de la realidad, sustituyéndola por una fantasiosa expresión emocional e irracional, que lejos de contribuir a la lucha contra la guerra planteada por el imperio y sus secuaces (enemigo común de todo revolucionario), tributan en favor del desánimo y la desesperanzas en las bases de la sociedad toda.Así, los citados "críticos" que de chavista no tienen ni un átomo, hacen alarde de lo más elevado de su idiotez intencional e ilustrada , y desarrollan como tema, el pernil ofrecido por el Gobierno para estas navidades, acusando al presidente Maduro de ser el único responsable de su ausencia en la mesa de los Venezolanos.A simple vista, da vergüenza tener que decir que esos ex camaradas participaron alguna vez de las fuerzas revolucionarias, que leyeron los clásicos del marxismo y hasta participaron del discurso de la resistencia, el despeje de las condiciones objetivas y subjetivas y peor aún, del análisis de la coyuntura, con los cual identificamos las incógnitas sociales, políticas y económicas y sus fenómenos concomitantes.Basta con hacerles unas simples pregunta, para desmontarles todas sus infamias: ¿Cuál gobierno atenta contra si mismo? ¿Qué presidente incumple intencionalmente con sus promesas para causar malestar en las masas en tiempos de elecciones?.Por supuesto que la respuesta es obvia, pero no por ello deja de ser pertinente a los fines de demostrar la intencionalidad de estos individuos que insistentemente por acción directa u omisión estúpida, tributan al templo de los cipayos y demás secuaces de la ultraderecha y sus aparatos ideológicos.El problema no es mentarle la madre al presidente, para solazarse con los guarismos del contador de visitar a los artículos aquí publicados. El tema no es si usted está o no esta en el Gobierno o en algún puesto de responsabilidad de Estado. El tema central es que estamos siendo atacados impunemente por el imperio y la derrota de este proceso significaría la muerte de toda esperanza por los próximos 200 años (para decir lo menos).No entenderlo, es traicionar a la inteligencia, a las ciencias sociales, a la con-ciencia histórica con la que estamos construyendo este camino revolucionario.No asumirlo más allá de su preferencia sexual, pasional, de odio o de amor al Presidente Maduro , es perder el objetivo histórico por conquista: El Socialismo del Siglo XXI.El pernil no llego y las razones de su ausencia las dijo con claridad y en cadena nacional el Presidente Maduro Sabemos y vivimos la realidad concreta de los precios en todo cuanto a la vida le es necesario. Las vías de solución se están ejecutando, y con la certeza de no retroceder ni un milímetro en nuestro empeño por la mayor suma de felicidad posible, en el 2018 continuaremos dando la pelea junto a este pueblos que definitivamente es superior a cualquier aproximación que los narcotizados infames del teclado.VIVA EL PUEBLO REVOLUCIONARIO.VIVA LA RESISTENCIA. VIVA EL PRESIDENTE MADURO

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Presidente Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi