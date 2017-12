© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Viernes, 29 de Diciembre de 2017 a las 4:11 p.m.Para poder viajar los temporadistas no solo deben sobreponerse a los altos costos, sino también a la realidad de un terminal con menos unidades y con pocos pasajes en oferta por parte de las líneas de transporteA falta de horas para que el año cierre, muchas personas aún no han podido salir de Caracas para poder reunirse con sus familiares en el interior del país, tal es la realidad de quienes buscan salir de la capital a través del Terminal de Oriente.Para poder viajar los temporadistas no solo deben sobreponerse a los altos costos, sino también a la realidad de un terminal con menos unidades y con pocos pasajes en oferta por parte de las líneas de transporte.Si un viajero busca trasladarse a un destino en el oriente debe preparar un presupuesto que, como mínimo irá unos 100 mil bolívares para los destinos más cercanos como Anaco y Puerto La Cruz, hasta los 300 mil que puede costar el mismo pasaje para Ciudad Bolívar.Lea también Salir de Caracas: dormir en la calle y hasta 5 listas de espera para viajar a MaracaiboTal es el caso de Eliézer, un policía que no quizo dar a conocer su apellido y que ha intentado sin éxito, y por dos días, salir de Caracas.El uniformado, ahora en descanso por la temporada navideña, asegura que el pasaje para Maturín en línea está 100 mil bolívares, la cual la mitad debe ser cancelada en efectivo y la otra por transferencia o tarjeta y que aún teniendo el dinero, no ha logrado encontrar pasaje."Estoy acá desde las 3 de la mañana y nadie dice nada sobre los pasajes", señaló con frustración el funcionario que espera lograr llegar antes del 31 de diciembre a Monagas.Lea también Autobuses paralizados por falta de repuestos causan largas colas para pasajes a OccidentePara aquellos como Eliézer, que no han logrado encontrar en las líneas privadas su solución, existe la solución del terminal del Sistema Integral de Transporte Superficial S.A (Sitssa).Ese terminal cuenta ciertamente con precios mucho más solidarios. Un pasaje a Puerto La Cruz está en 16 mil, Puerto Ordaz está en 27 mil y San Félix, que es el más caro, en 33 mil.Sin embargo, los bajos precios han hecho que esta sea la opción predilecta de los viajeros, motivo por el que para poder comprar un pasaje primero una persona debe hacer una larga cola que puede durar varias horas, como le ocurre a María."Llevo ya tres días tratando de viajar para El Tigre con mi hijo, aquí nadie te dice nada, lo único es que salen a decirte que no hay pasaje, nadie explica ni ofrece para cuándo estarán", contó la Madre que añadió que está con su hijo pequeño desde las 4 de la mañana.Lea también Marcas en los brazos y "colchones" de cartón soportan quienes buscan pasajes en La BanderaUna última alternativa para quienes necesiten salir de Caracas rumbo a oriente son las camioneticas "piratas", pero es una alternativa solo para aquellos que tengan una gran cantidad de dinero disponible.Con las "piratas" los precios se disparan y un pasaje a Anaco puede costar 500 mil bolívares, más que los 350 mil bolívares que cuesta el pasaje a Puerto La Cruz, pero menos que los 800 mil que cuesta viajar a Ciudad Bolívar.Un 50% de caída en la demandaWilmer Gil, coordinador de operaciones del Terminal de Oriente, asegura que en el cierre del 2017 se ha registrado una caída de hasta el 50% de la demanda en comparación a lo que fue el cierre del 2016.Lea también Escasez de repuestos e inseguridad afectan viajes a oriente: autobuses viajan en caravana"Hemos tenido unas 14 mil personas que se han trasladado en esta temporada navideña, ha sido una baja de un 40 o 50%", señaló el funcionario quien además recordó que las cifras que ofrece no incluyen las de Sitssa.Pese a esto, el propio Gil asegura que la caída en el número de viajeros no es necesariamente algo malo, ya que con la baja en el número de unidades quizás no se podría atender a la demanda del mismo número de pasajeros que se tuvo en el 2016."Hemos tenido una baja considerable de unidades, quizás hemos podido trasladar a los pasajeros porque hemos tenido una baja en la demanda.Posiblemente si la demanda hubiese sido la del 2016 no hubiésemos podido darnos abasto", dijo.Gil cerró diciendo que, hasta el 29 de diciembre aún no se puede hacer un balance definitivo de lo que ha sido la temporada navideña y de fin de año y que se tendrá que esperar hasta el 7 de enero para un balance final.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Osteólogo Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi