© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Diciembre 29 de 2017.- Una vez más los catienses salen a protestar por la falta de comida, esta vez la gente salió a manifestar desde la mañana, a la altura de la Plaza Sucre, que conecta con la avenida Sucre de Catia y zonas populares como Propatria y Los Magallanes de Catia. Se pudo conocer que manifestaban por la falla en las entregas de las cajas del CLAP, el incumplimiento con los perniles, lo que ha ocasionado molestia en la comunidad, ya que el hambre se asoma sin piedad a sus casas, debido a los altos precios y escasez de productos de la canasta básica, como la harina, arroz, leche, azúcar y aceite. Todos exigen que se les entregue a tiempo y se cumpla con las cajas del CLAP, que no es la solución, pero si un paliativo al problema de la alimentación.#29Dic Catia Protesta,me informan vecinos de altavistas que están llamando a los jefes de clap de las zomas para que le digan a la gente que ya vienen los clap.Pero la gente no desiste la protesta. 10:16am pic.twitter.com/5fNiN2gCNN - @juliodemocrata2? Reporte Ya (@ReporteYa) 29 de diciembre de 2017 #29Dic .Otra vez nuestra gente protesta por la falta de alimentos desde la Plaza de Catia…dónde está el Clap.pic.twitter.com/YsBBl5Nuit? Rosssanna liendo (@RoxanaLiendoUNT) 29 de diciembre de 2017 Llamar "lambucios" a quienes protestan porque no reciben lo prometido es una evidencia de lo poco sensibilizado que se está hacia quienes menos tienen.Pretender que alguien muera de hambre x la democracia es desconocer primer deber de cada quien es garantizar propia existencia.? Luz Mely Reyes (@LuzMelyReyes) 28 de diciembre de 2017 La noche de ayer, habitantes Los Frailes de Catia trancaron la avenida Sucre en exigencia de la entrega de los alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), así como los perniles que habían sido prometidos por el presidente Nicolás Maduro piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEn los últimos días se han registrado protestas otras por este mismo motivo en las ciudades de Cumaná, Barinas, Mérida, Bolívar y Caracas..

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Facebook: Estilista Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi