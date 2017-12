Rafael Ramírez: "el Fiscal no sabe lo que está hablando, esa oficina de Viena NO vende petróleo"

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Diciembre 29 de 2017.-Rafael Ramírez, expresidente de Petróleo s de Venezuela (PDVSA), quien está siendo investigado por casos de corrupción en Pdvsa, informó este viernes 29, que las últimas acusaciones de la Fiscalía venezolana en su contra son ?falsas? y ?denotan una tremenda ignorancia?. ?Las acusaciones de la Fiscalía no sólo son falsas sino que denotan una tremenda ignorancia del tema. La oficina de Viena (sede de la OPEP) la establecimos para VERIFICAR los precios de venta del Petróleo Venezolano.Sr Fiscal esa oficina NO vende petróleo?, afirmó a través de su cuenta de Twitter. En horas de la mañana del día de hoy, 29 de diciembre, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en cadena nacional, dio un balance de su gestión y el golpe que dio a las mafias enquistadas en Pdvsa , informando que la Oficina de Mercadeo y Política Petrolera, filial de PDVSA con sede en Viena creada en 2006 para fiscalizar el comercio de hidrocarburos, habría modificado desde el año 2009 hasta hoy ?los datos correspondientes a las estimaciones del valor real para la comercialización del crudo?.Los datos que ofrecía una empresa especializada en este tipo de cálculos se cambiaron, dijo Saab, ?para favorecer a particulares y empresas que realizaban las transacciones de compraventa del crudo con PDVSA?.Los habrían ocurrido ?con la anuencia y complicidad directa de los directivos de esa oficina, ideada, promovida y creada por el exministro Rafael Ramírez?.dijo el Fiscal. Por otra parte, Ramírez aseguró en otro tuit que Saab ?no sabe lo que está hablando?, reafirmó que ?miente? e indicó que dicha oficina está ?dirigida por el Dr Bernard Mommer, especialista, académico de Oxford, escritor, revolucionario?.?Los precios (del crudo) están en la gaceta publicados. El único que vende petróleo en el país es la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA?, agregó en otro tweet. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comRamírez, estaría siendo investigado por ser el presunto ?autor intelectual?, según la Fiscalía, de una trama que habría causado un perjuicio al Estado de 4.800 millones de dólares.Hasta hace unos meses se desempeño como representante de Venezuela ante la ONU, pero el 5 de diciembre, tuvo que renunciar, dijo, por órdenes del presidente Nicolás Maduro , abandonando el cargo dejó Nueva York y hasta ahora se desconoce su paradero.1/2 Las acusaciones de la Fiscalía no sólo son falsas sino que denotan una tremenda ignorancia del tema.La oficina de Viena(sede de la OPEP) la establecimos para VERIFICAR los precios de venta del Petróleo Venezolano.Sr Fiscal esa oficina NO vende petróleo.? Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 29 de diciembre de 2017 2/3 la oficina de Viena se creo para verificar el cumplimiento de los precios de petróleo que se establecieron (por primera vez) tipo fórmula.Los precios están en la gaceta publicados. El único que vende petróleo en el pais es la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA? Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 29 de diciembre de 2017 2/3 la oficina de Viena se creo para verificar el cumplimiento de los precios de petróleo que se establecieron (por primera vez) tipo fórmula.Los precios están en la gaceta publicados. El único que vende petróleo en el pais es la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA? Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 29 de diciembre de 2017.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Facebook: Conductor Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi