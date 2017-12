La Cámara Federal de Argentina le negó este viernes la excancerlación preventiva y el procedimiento contra el exministro de Planificación, Julio de Vido, por el caso de presunto desvío de fondos en la mina de carbón de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.Los magistrados de la Cámara Martín Irurzún y Leopoldo Bruglia alegaron que, de concederle la libertad solicitada a De Vido, "podría intentar sustraerse del accionar de la Justicia o entorpecer el curso de la investigación".El exministro está detenido desde el pasado octubre por la causa de supuesto sobreprecio en la compra de Gas Licuado durante su gestión en el Ministerio de Planificación Federal.>> Julio de Vido, nuevo caso de persecución judicial en ArgentinaAnte la detención de De Vido se señaló que los riesgos procesales "no han cambiado", entre ellos, las dificultades para reunir los documentos para la investigación, la excesiva demora para entregar los documentos a la Justicia por parte de la Fundación Facultad Regional de Santa Cruz, la inhibición general de bienes, el bloqueo de los fondos, la destrucción de expedientes y la intervención judicial de la fundación.El exministro argentino forma parte de los funcionarios kirchneristas que han sido perseguidos por la justicia argentina, a lo que De Vido se defiende y asegura que "no hay motivos que justifiquen su detención"."Queda demostrado en estos fallos que no existen motivos que justifiquen mi detención, lo que deja en claro su carácter ilegal, arbitrario y antojadizo".— Julio De Vido (@JulioDeVido) 29 de diciembre de 2017.

