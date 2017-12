Líderes soñadores señalaron de peligrosa la condición impuesta este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sobre la construcción del muro fronterizo con México para aprobar una ley que regule el estatus migratorio de los favorecidos con el programa Acción Diferida (DACA)"Nosotros vamos a seguir trabajando con republicanos y demócratas en enero para lograr finalmente un acuerdo, lo que está haciendo el presidente con estas declaraciones es algo peligroso y una posición muy extrema", expresó a EFE César Vargas, codirector del Dream Act Coalition.La mañana de este viernes el mandatario Trump escribió en su cuenta de Twitter que "los demócratas saben que no habrá DACA sin que se levante el desesperadamente necesario muro en la frontera con México".The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!— Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 29 de diciembre de 2017.

