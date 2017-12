Desde las montañas de Colombia, Nicolás Rodríguez Bautista, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), transmitió las intenciones de mantener los diálogos de paz con el Gobierno colombiano, a pesar de que este último ha incumplido con varios de los acuerdos establecidos."La Mesa de diálogos no puede ser interrumpida por el hecho de que el acuerdo sobre el cese del fuego culmine el 9 de enero, por el contrario, debe fortalecerse desarrollando los puntos de la agenda pactada", señaló Rodríguez Bautista en su lectura del mensaje de fin de año.>> Inicia paro de transporte contra peajes en Urabá, ColombiaEl alto al fuego fue acordado por el Gobierno de Colombia y el ELN a raíz de los diálogos de paz iniciados el pasado febrero y entró en vigencia desde el 1 de octubre."La salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades presentadas; por el contrario, debemos seguir buscando soluciones con mayor ahínco y llamamos a todos los amantes de la paz, a rodear este esfuerzo de futuro", indicó el dirigente del ELN.>> Gustavo Bell confía en que Gobierno colombiano y ELN saldrán adelanteDe igual manera, criticó el carácter imperialista del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , por las medidas tomadas en relación al conflicto árabe-israelí, indicando que el imperialismo se ensañó durante este 2017 "de manera despiadada contra los pueblos del mundo, especialmente contra Venezuela y Corea del Norte".En el video también se señaló al Gobierno de Colombia como base "militarista y geoestratégica de los Estados Unidos, para sabotear y agredir a los pueblos del continente que luchan por no sujetarse a los planes imperialistas".Saludo fin año del Comando Central del ELN ?? https://t.co/VA4vDi6Yp8— ELN Paz (@ELN_Paz) 29 de diciembre de 2017

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Júnior Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi