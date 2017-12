© Aeroquest LLC

Londres, San Franciscoy Dublín son las ciudades en las que se ubican los distritos más caros. La llegada de empresas tecnológicassube los precios.Con un pie en 2018, analizamos el comportamiento inmobiliario de los distritos tecnológicos en todo el mundo, áreas que están creciendo en términos de real estate al mismo ritmo que las empresas del entorno digital.Shoreditch (Londres) encabeza la lista de distritos tecnológicos más caros del mundo. Las rentas en esta parte de la ciudad superan a las que pagan las tecnológicas que se ubican en el Mid-Market de San Francisco, y casi duplican las rentas que las empresas tecnológicas pagan en el barrio neoyorkino de Brooklyn, según Knight Frank.Silicon Docks, en Dublín, sede europea de Google o de Twitter se posiciona entre las primeras del ránking mundial, mientras que los distritos tecnológicos de Berlín y Ámsterdam se presentan como alternativas más económicas.En España, Madrid es la ciudad preferida entre las TIC.Las exigencias de Amazon en su búsqueda de una nueva ciudad para albergar su segunda sede son un claro ejemplo de lo que buscan las empresas tecnológicas hoy día.La compañía que preside Jeff Bezos -y que se estima podría invertir 5.000 millones en su nuevo centro corporativo- busca una ciudad de más de un millón de habitantes, con un ambiente de negocios favorable, que pueda atraer y retener talento y una población diversa, que cuente con un eficiente sistema de transporte público, aeropuerto internacional, buenas universidades y una fuente de talento local bien formado.Amazon y todas las empresas tecnológicas suelen apostar por oficinas en aglomeraciones urbanas, de forma que puedan tener acceso a un rápido intercambio de información y conocimiento, en su mayoría, en edificios eficientes y certificados, pues se trata de una industria que da mucha importancia a la calidad de vida de sus empleados, lo que en muchas ocasiones implica grandes rehabilitaciones o inversiones superiores a otras industrias, según CBRE. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comTodo ello ha llevado a que las TIC sean uno de los principales motores del crecimiento del sector inmobiliario en todo el mundo.En el informe Global Cities 2018, elaborado por Knight Frank y que analiza el coste del espacio de oficinas en los distritos tecnológicos y creativos de las principales ciudades del mundo, Shoreditch (Londres) figura como el distrito tecnológico más caro del mundo, donde las rentas han alcanzado los 976 dólares por metro cuadrado al año; una cifra que casi llega a la de las rentas prime que se pagan en el distrito financiero de la City, uno de los más caros del mundo.Por detrás de Shoreditch se encuentra Mid-Market, en San Francisco, en donde las rentas se sitúan cerca de los 830 dólares el metro cuadrado.El tercero en el podio es Silicon Docks, en Dublín, que se ha convertido en sede europea de numerosas empresas tecnológicas, como Twitter y Google , lo que ha elevado las rentas en ese distrito a 820 dólares el metro cuadrado.El área central de negocios Rama 1 en Bangkok (798 dólares metro cuadrado) y los distritos 1, 2 y 9 de París (796 dólares) cierran el top five.Entre las ciudades europeas, también se destacan Berlín y Ámsterdam, por la competitividad en precios y una elevada calidad de vida para los trabajadores.En la Potsdamer Platz de Berlín, las rentas de oficinas se sitúan en solo 437 dólares metro cuadrado, y el centro de Ámsterdam, que alberga al floreciente sector tecnológico del centro urbano, ofrece espacios de oficinas a 370 dólares el metro cuadrado de oficinas."Hong Kong, Shanghái y Singapur, que cuentan con algunos de los edificios de oficinas más caros del mundo, también ofrecen espacio de oficina asequible en sus incipientes distritos tecnológicos como Cyberport, el corazón del sector tecnológico hongkonés, donde los alquileres de oficinas se sitúan en los 397, un 90% por debajo de las rentas que se pagan en los rascacielos de la ciudad.Igualmente, el Zhangjiang Hi-Tech Park de Shanghái y el One North de Singapur ofrecen rentas considerablemente inferiores a la media de la ciudad", por valor de 295 dólares y 446 dólares por metro cuadrado, respectivamente.España En nuestro país, el 33% de las empresas tecnológicas apuestan por establecerse en Madrid (el 51% de las mismas apuestan por ubicaciones en la A1), mientras que un 23% cuenta con sede en Cataluña (49% en Barcelona , principalmente en el [email protected] y Front Maritim), un 9% en Andalucía y otro 9% en la Comunidad Valenciana, según el informe del sector TIC elaborado por CBRE.Las TIC son el tercer sector por contratación de oficinas en España, con un 14% de contratación sobre el total, por detrás de Servicios profesionales e Industria y Energía."Tan sólo en los últimos 18 meses, estas compañías han demandado espacio por 115.271 metros cuadrados en Madrid y 114.391 metros cuadrados en Barcelona ", indican desde CBRE.De hecho, la ciudad condal se encuentra en la novena posición del ránking de ciudades europeas que apuestan por el emprendimiento digital, que encabezan Londres, Estocolmo y Ámsterdam."El incremento de contratación en negocios tecnológicos más tradicionales como Telecom, IT y Technology, hace que su entorno deba ser capaz de absorber incrementos de plantilla de manera constante, disminuyendo así el ratio metro cuadrado por persona.Aunque el crecimiento también ha sido exponencial durante estos últimos años en las empresas de servicios web o ecommerce, se trata de empresas jóvenes dedicadas a negocios virtuales donde la presencia física de profesionales en las oficinas no es necesaria, por tanto el ratio metro cuadrado/persona se mantiene constante".Para este tipo de empresas, "la imagen de las oficinas de cara al cliente determina en muchas ocasiones el diseño del entorno de trabajo.En aquellas en las que la presencia del cliente es mayor, el espacio se convierte en una herramienta de venta más de una compañía, así como una fuente de inspiración para sus profesionales".Claros ejemplos de este tipo de oficinas son Google , LinkedIn, Facebook o Twitter, que a través de sus oficinas transmiten una forma de trabajo más innovadora.Sin embargo, en empresas de comercio electrónico, de back-office o de hardware el diseño del entorno es una cuestión menos relevante, algo que repercute directamente en el nivel de inversión de las empresas tecnológicas para adecuar sus oficinas a esta tendencia.De hecho, este tipo de compañías invierte en sus oficinas la mitad que otras. Por ejemplo, las que se dedican a servicios web destinan en torno a 600euros.Telefónica y Vodafone, puntos de inflexión Las 120 mayores empresas del sector presentes en la capital ocupan en conjunto más de 700.000 metros cuadrados de oficinas. piloto -alberto-ignacio-ardila-olivares/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comLa mayor concentración de empresas del sector se sitúa en el cuadrante noreste de la capital, con algunas corporaciones de gran tamaño localizadas en los parques empresariales de los municipios de Pozuelo y Las Rozas, al oeste.El centro ciudad es la ubicación favorita para empresas de tamaño mediano-pequeño. El 51% de las empresas ubicadas en Madrid se encuentra en la A1, un 17% en la Nacional 2 y un 14% en la Carretera de La Coruña.Telefónica, Vodafone, IBM, etc… atraen a su órbita empresas colaboradoras y/o afines a las áreas donde se localizan. La construcción del Distrito C, con 170.000 metros cuadrados consolidó definitivamente a la zona norte de Madrid como la favorita para un gran número de empresas del sector.Desde 2010 hasta junio de 2017, el sector ha acaparado el 14% de la contratación total de espacio de oficinas en Madrid, lo que equivale a más de 425.000 metros cuadrados, un porcentaje en línea con la del sector financiero.2013 marcó un punto de inflexión, con la megaoperación de Vodafone, que aglutinó varias oficinas en una única localización en Avenida de América, 115.La demanda media por parte de las empresas TIC se situó en torno a 1.174 metros cuadrados en los seis últimos años.El año 2013 está muy sesgado por la operación de Vodafone(50.000 metros cuadrados)pero se aprecia un incremento de las operaciones de más de 2.500 metros cuadrados en 2015 y 2016.Distrito [email protected] , enclave del ecommerce Las 90 mayores empresas del sector en Barcelona ocupan en conjunto más de 270.000 metros cuadrados de oficinas.Telefónica, Vodafone, Indra, T Systems, ITC Iberica, Computacenter, Capgemini, Sap, Atos, Sage o HP, por citar algunas, son algunas de las compañías que apuestan por el [email protected] y Front Maritim, que concentra el 49% de la ocupación de TIC en la ciudad condal.El Distrito [email protected] cuenta hoy con más de 700.000 metros cuadrados de oficinas y tiene potencial para crecer otros tantos, dando lugar a diferentes micro-mercados, capaces algunos de ellos de alcanzar rentas muy próximas a las rentas 'prime' del ACN.Más de 8.800 empresas se localizan en el [email protected] , de las que el 30% están dedicadas a la tecnología y el conocimiento y en las que trabajan 93.000 personas.Desde 2010 hasta la fecha, el sector de las TIC ha acumulado el 21% de la contratación total de espacio de oficinas en Barcelona , lo que equivale a unos 360.000 metros cuadrados. piloto -hoy-se-cumplen-49-anos-de-la-muerte-de-charles-chaplin-jr/' style='color:#ffffff'>mundinews.comLas empresas de servicios IT así como las relacionadas con el ecommerce son las que han liderado la demanda en los últimos años. piloto -ronaldo-turns-playmaker-to-lead-madrid-past-bilbao-2-1/' style='color:#ffffff'>elmercuriodechile.comAdemás, es un importante enclave para la industria de videojuegos en España, como demuestra el alquiler desde 2014 de más de 6.000 metros cuadrados por parte de uno de los grandes estudios de dicho sector, King. piloto -wenger-wont-tell-protesting-fans-decision-on-arsenal-future/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comEntre las empresas ecommerce que han apostado por Barcelona para instalar sus oficinas centrales destacan eDreams, Schibsted, Booking o Privalia, ocupando superficies entre 3.000 y 10.000 metros cuadrados.

