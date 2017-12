© Aeroquest LLC

Tenemos la sensación de que estos 12 últimos meses han pasado rápido, trepidantemente rápido. Nos encontramos en la era de las fusiones en los despachos de abogados. Y es que esa es la principal tendencia dentro del mercado legal. En este sentido, un dato demoledor: en 2017 -en Estados Unidos- se ha superado el récord histórico de fusiones entre firmas de abogados.Pero antes de pasar al ya casi tradicional repaso de principales operaciones que se han llevado a cabo a nivel internacional, cabe destacar el papel de la tecnología como facilitadora de las fusiones de despachos.Un buen ejemplo de ello es el caso de tres firmas que juntas suman más de 200 abogados: Rimon Law (Estados Unidos), Excello Law (Reino Unido) y Nexus Law Group (Australia).Los medios británicos se hacían eco de la unión de estos tres despachos, interesados por el papel jugado por la tecnología.El objetivo, uno muy común: prestar un servicio global con una alta especialización y cubrir las necesidades de sus clientes más internacionales.El cómo, sin embargo, es menos común: se apoyan en la innovadora herramienta de gestión Open Law , concebida para conectar abogados independientes mediante la retención y pago de los correspondientes referrals entre ellos.Y ahora sí, hagamos un repaso de lo que nos ha deparado este 2017, empezando con la actividad de la firma que sigue ocupando el trono del despacho con mayor número de abogados en la Liga Oro del Big Law : Dentons. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comLa policentrista firma -proveniente de la angloamericana SNR Denton, la canadiense Fraser Milner Casgrain, la europea Salans y la china Dacheng- ha sumado a sus filas a nada menos que 1.000 nuevos abogados en 2017, pasando de los 6.500 del año pasado a los 7.500 del actual.En el podio les siguen Yingke, Baker McKenzie, DLA Piper, Norton Rose Fulbright, CMS y Hogan Lovells. Y es que solo en los últimos tres meses, la compañía ha anunciado la firma de tres grandes fusiones en tres continentes (África, Asia y Europa), siendo una de las más recientes, la absorción de la firma escocesa Maclay Murray & Spens.Por otro lado, el pasado año ya destacamos la fuerte apuesta de CMS por expandirse por Latinoamérica.El pasado mes de enero se hizo oficial la integración en Perú de Estudio Grau, en Bogotá de Rodríguez Azuero Contexto Legal y en Chile de Carey & Allende.Éstas eran firmas que ya se habían labrado un nombre y contaban con una reputación (en el caso de Estudio Grau tras más de 80 años de ejercicio) y unas carteras de clientes altamente consolidadas.Sin embargo, la aventura latina no hizo que se olvidaran de su ámbito geográfico natural. En Reino Unido, protagonizaron una de las integraciones más sonadas con Nabarro -cerca de 400 abogados y más de 140 millones de euros- y Olswang -cerca de 500 abogados y más de 128 millones-.Un año más tarde, CMS UK publicó su primer resultado semestral después de su doble fusión, con un incremento del beneficio de nada menos que un 25%.Por su parte, en 2017, DLA Piper ha seguido haciendo las américas de la mano de su senior advisor José María Aznar y del ex copresidente mundial, Juan Picón, ahora en Latham & Watkins.En el último ejercicio en Latinoamérica, DLA llegó a facturar algo más de 74 millones -40 de ellos desde su oficina de Miami -, e integraron a firmas como Pizarro Botto Escobar en Perú (mayo) y unos meses antes, en Chile, a BAZ.Aunque este año llevarán a cabo la integración de una firma de Buenos Aires, queda claro que la gran batalla se está librando sobre todo en los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, México, Chile y Perú), con la influencia de Miami También ha sido un año de buenas noticias para Uría, entre otras razones, gracias a PPU.Su fusión con Philippi (Chile), Prietocarrizosa (Colombia), Ferrero y Delmar Ugarte (Perú) se originó en un momento clave, coincidiendo con un crecimiento vertiginoso de las multilatinas -multinacionales locales con necesidades de expansión en distintos puntos de América Latina-.No en vano, Luis de Carlos, socio director de Uría, afirmaba que "no nos ponemos límites, sobre todo en Latinoamérica".En España -con permiso de Juan Picón- la noticia del año ha sido la llegada a Madrid del 'penúltimo' bufete anglosajón: los británicos Pinsent Masons -con unos ingresos de 445 millones y más de 2.500 profesionales-, con una fuerte apuesta e inversión en el mercado español.Ha habido también integraciones en firmas como Ceca Magán (Go Legal) o Ecija (Sigma Abogados, Romá Bohorques y el luso Antas da Cunha), aunque la más destacada, ha sido sin duda la integración de Olleros (cerca de 12 millones con 160 profesionales) y Global Abogados (cerca de tres millones de euros con 50 profesionales) en Andersen Tax & Legal.La nueva Andersen pisará fuerte en los próximos tiempos, peleando por entrar en el top 15 a escala nacional.¿Qué está por venir este 2018? Las firmas de abogados son plenamente conscientes de que lo único constante es el cambio -y el recrudecimiento de la competencia-.Sobre este volátil escenario planea además la sombra de la amenaza creciente de las Big Four , cuyas ramas legales cuentan de media con 2.200 abogados y presencia en 72 países, lo que las convierte en un claro rival que muchas firmas aún se niegan a aceptar como tal. piloto -alberto-ignacio-ardila-olivares/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comA lo anterior hay que sumar el envejecimiento de los socios rainmakers o la planificación de la sucesión, como algunos de los factores que explican esta 'fiebre de las fusiones'.Y es que la brecha entre las firmas de la Liga Oro del Big Law y el resto es cada vez mayor. 2017 ha sido un año récord en lo que a las fusiones de despachos se refiere, pero en 2018 la tendencia seguirá.Si en 2017 vivimos la era de las fusiones , en 2018 se seguirán batiendo todos los récords y asistiremos a la edad de oro de las fusiones entre despachos de abogados.

