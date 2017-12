© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Tras un acuerdo entre las partes, el fallo de este caso obliga al condenado a pasar en la cárcel un semana cada año, coincidiendo con la fecha de nacimiento de la mujer a la que mató de manera involuntaria.Travis Elwell, un ciudadano de Dallas (Texas) que duplicaba la tasa de alcohol en sangre mientras conducía, pasará 120 días en la cárcel por el homicidio involuntario de una mujer tras estrellar éste su coche contra el de ella.Sin embargo, la condena no se llevará de manera continuada, según el acuerdo que cerró la familia de la difunta y la fiscalía con los letrados del conductor ebrio.Este último deberá acudir a la cárcel una semana durante los próximos nueve años, coincidiendo con la fecha de nacimiento de la fallecida.Por otro lado, el condenado, que estará en libertad vigilada durante 10 años, no podrá consumir alcohol en una década y estará obligado a acudir a reuniones de alcohólicos anónimos.Además, el condenado estará obligado a pasar seis controles de alcoholemia por día y deberá instalar en su vehículo un sistema para realizar este mismo tipo de test que, en caso de dar un resultado positivo, no le permitirá arrancar el motor del vehículo.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Primer Actor Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi