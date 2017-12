© Aeroquest LLC

Los taxistas creen que contribuirá a evitar el desmantelamiento del sector que "suponen los privilegios que se están atribuyendo estas empresas".El Consejo de Ministros ha aprobado por Real Decreto los nuevos requisitos y medidas que Ministerio de Fomento ha impuesto a las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify . Con estas medidas, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera injustificadas, Fomento pretende facilitar la convivencia de este sector con el del taxi.El gremio de taxistas ha llevado a cabo a lo largo de este año distintos paros y movilizaciones en protesta por el intrusismo y la competencia desleal que, a su juicio, representan los VTC.A ello se suma el hecho de que este sector recibirá próximamente miles de nuevas licencia s por vía judicial, gracias a un vacío legal registrado entre los años 2009 y 2015 , que sobrepasarán aún en mayor cuantía que en la actualidad el ratio establecido en la ley de dar una licencia de VTC por cada treinta de taxi.En este contexto, y para facilitar la coexistencia de ambos modos de transporte urbano, las nuevas medidas impedirán a los titulares de licencia s VTC venderlas en los dos años siguientes a su consecución para evitar que se especule y se generen 'burbujas' con estos títulos.Asimismo, las empresas como Uber o Cabify deberán inscribir todos los servicios que realicen en un registro público para garantizar que se efectúan conforme a la ley , esto es, con un contrato previo y sin superar la cota de transporte fuera de la región en la que tienen autorización.Además, el Real Decreto "impondrá" que los vehículos a adscribir a nuevas autorizaciones VTC obtenidas mediante sentencia judicial cumplan los requisitos vigentes en este momento, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento en que se realizó la solicitud original de la autorización, "con el fin de garantizar una calidad en la prestación de estos servicios". piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comSatisfacción de los taxistas La patronal de taxistas Fedetaxi manifestó en un comunicado su satisfacción por la aprobación de estas medidas que, aunque estima insuficientes, considera que "contribuirán a evitar el desmantelamiento del sector que suponen los privilegios que se están atribuyendo empresas como Uber y Cabify" ."Suponen un paso más en la dirección correcta", asegura la asociación, que recuerda que se suma a la reciente sentencia emitida por el Tribunal de Justica de la UE, si bien este fallo se refería a un servicio de Uber que actualmente ya no opera."Ahora quedamos a la espera de actuaciones de similar compromiso por parte de los ayuntamientos, especialmente los de Madrid y Barcelona , para que se despejen las incertidumbres sobre el futuro de 100.000 familias que viven del taxi" , concluyó el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.Las VTC critican la nueva ley La Unión Nacional de Autoturismos VTC (Unauto) ha denunciado que los nuevos requisitos y medidas que Ministerio de Fomento ha impuesto a las empresas de vehículos de alquiler con conductor ( VTC ), como Uber y Cabify , y que han sido aprobados este viernes por el Consejo de Ministros "protegen al monopolio del taxi en contra del interés general".Las nuevas medidas impedirán a los titulares de licencia s VTC venderlas en los dos años siguientes a su consecución para evitar que se especule y se generen 'burbujas' con estos títulos y les obligarán a inscribir todos los servicios que realicen en un registro público.Además, el Real Decreto "impondrá" que los vehículos a adscribir a nuevas autorizaciones VTC obtenidas mediante sentencia judicial cumplan los requisitos vigentes en este momento, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento en que se realizó la solicitud original de la autorización.Desde Unauto consideran que esta nueva regulación "perpetúa la anomalía de que un sector dictamine las normas de un competidor"."El taxi ha presionado a las administraciones para introducir normativas restrictivas contra el sector de las VTCs , con el único objetivo de dificultar su operativa y, eventualmente, abocarlo a su desaparición", ha denunciado.En opinión del presidente de Unauto , Eduardo Martín , se trata de una regulación que no solo va en contra de otra alternativa de transporte, sino del interés general y los derechos del ciudadano."Hoy son las VTC , pero mañana serán los coches de alquiler por minutos, las bicicletas compartidas o los autobuses al aeropuerto", ha advertido.Asimismo, Martín ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe en el que apuntó que el proyecto de Real Decreto , ahora aprobado, "no explica suficientemente las razones por las que se pretende imponer estas obligaciones a las empresas de VTC "."No existe ninguna justificación más allá de ceder al chantaje del taxi", ha apostillado.

