Rivera advierte a Rajoy de que si no cumple los pactos no apoyará los Presupuestos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que si no cumple los preacuerdos presupuestarios ya pactados, como la equiparación salarial de los policías nacionales, su partido no apoyará los Presupuestos Generales del Estado para 2018.En rueda de prensa en el Congreso, Rivera ha ratificado la exigencia de su partido al PP para que cumpla el preacuerdo presupuestario, y ha asegurado que desde la formación naranja estarán "vigilantes" para que sea así, porque de lo contrario no respaldarán los presupuestos para el próximo año.Un aspecto relevante de estos acuerdos es la equiparación salarial de los policías y guardias civiles con las policías autonómicas, un "compromiso claro" que según calcula Ciudadanos obliga a prever tres dotaciones anuales sucesivas de 500 millones de euros para que pueda alcanzarse a final de la legislatura.El partido está a la espera de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comunique formalmente la incorporación de esta cantidad al proyecto presupuestario, y ha alertado contra un posible intento del Gobierno por "mezclar" estos fondos que Cs quiere que sean exclusivos para subir el sueldo a policías y guardias civiles con otras partidas de logística y material.En todo caso, Albert Rivera ha dejado claro que gracias a la presión de su partido los presupuestos para 2018 van a ser los primeros que incluyan una bajada de impuestos para los ciudadanos, y ha considerado "fundamental" que el próximo año vaya a ser el del "alivio fiscal a la clase media y trabajadora".

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Facebook: Científico Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi