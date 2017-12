/ Como reconocimiento a la constancia y fidelidad, el diario Nuevo Día puso en manos de los lectores el calendario 2018, que esta vez viene cargado con un diseño fresco, vistoso, colorido y de fácil manejo.Como de costumbre, los lectores habituales se fueron acercando a los quioscos y se vieron a conductores que transitaban por las distintas vías de la ciudad llamando a los pregoneros a objeto de adquirir el material encartado.La señora Suyenny Vargas dijo ser asidua lectora del diario, en esta ocasión compró el periódico, sin embargo, no sabía que venía el encarte."No me esperaba esta sorpresa con el calendario que ahorita es muy útil, porque ya ni los almacenes ni las tiendas los obsequian. Me parece muy bien que Nuevo Día siga con este trabajo excelente y maravilloso", resaltó.Tanto en Coro como en cualquier lugar del estado Falcón hay lectores de gustos y estilos variados, que durante 15 años se mantienen atentos a las publicaciones especiales de este rotativo.El señor Jaime Ramírez compró el calendario número 14 para su colección, dijo que los tiene casi todos. Salió bien temprano a buscarlo.Antes de las siete de la mañana de ayer, aun con la leve llovizna que cayó en la madrugada en Coro, las personas acudieron a los establecimientos a adquirir el ejemplar.Varios quioscos ubicados en sectores como Santa María, Cruz Verde y Las Velitas de la zona Oeste, antes de las ocho de la mañana ya no disponían de la edición de ayer porque se agotó cuando apenas repuntaban los primeros rayos de sol."¡Calendarios, no quedaron!", era la respuesta que daban a los clientes ayer por la mañana en los puestos de venta.Este calendario 2018 del diario Nuevo Día refleja la perseverancia que empuja el motor del equipo que trabaja en este medio impreso, quienes motivados por la junta directiva sigue apostando por las oportunidades que ofrece el estado Falcón, poniendo la mirada en la juventud que son la base del impulso que conducir á con éxito al cumplimiento de las metas en cada reto planteado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi