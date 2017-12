Raporal informó que Agrovarius, del grupo Iguarivarius, vendió en 2016 al Gobierno venezolano 14 mil toneladas de carne por el valor de 63,5 millones de euros y que, para cumplir el negocio, "Agrovarius negoció con varias empresas entre ellas a Raporal, ese suministro", reseñó el diario local Diário de Notícias.La empresa también indicó que de este contrato que data del año pasado, "todavía queda pendiente de pago unos 40 millones de euros, de los cuales 6,9 millones de euros se refieren al cumplimiento del pago a Raporal", que ha recibido "de forma "parcelar" valores (…) en la cuenta corriente referente a este contrato, habiendo tenido el último pago en agosto de este año 2017.La publicación portuguesa señala que la empresa agroalimentaria fue recibida este jueves 28 de diciembre por el embajador de Venezuela en Lisboa, que "se comprometió, en nombre de Venezuela , a realizar el pago total referente al suministro de 2016, hasta marzo de 2018".El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, aseguró que su país no tiene ninguna responsabilidad con las fallas en el suministro de pernil en Venezuela , esto luego de que el presidente Nicolás Maduro los acusara, el miércoles, de sabotear el envío.En una entrevista que concedió al medio TSF y citada por el diario local Jornal de Notícias, expresó: "El gobierno portugués no tiene ese poder de sabotear el pernil de cerdo. Vivimos una economía de mercado. Las exportaciones competen a las empresas".Reiteró que "el Gobierno portugués no exporta pierna de cerdo a Venezuela o a cualquier país del mundo".Santos Silva manifestó que se reunirán con el embajador de Portugal en Venezuela para analizar la situación.Así mismo, Bolipuertos desmintió una información que circuló sobre el hallazgo de 179 toneladas de pernil podrido en Vargas y Puerto Cabello.El ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, informó también que el gobierno compró 15 mil toneladas de pernil, de las cuales 2.200 están retenidas en Paraguachón, en la frontera colombiana, por el gobierno de Juan Manuel Santos Agregó que "el 60% del pernil que hasta ahora hemos distribuido es gracias a la compra efectuada a productores nacionales".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi