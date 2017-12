/ NOTIFALCON.COM: La falta de efectivo ha causado muchos estragos en el estado Falcón, obligando a los comerciantes a aceptar pagos por transferencias bancarias, para quienes tienen acceso, sin embargo, otros han tenido que cerrar sus puertas por no contar con puntos de ventas.Quienes se las han ingeniado para no dejar de prestar el servicio, son los taxistas, implementado el sistema de pago por transferencias para obtener ganancias. "No nos queda de otra que aceptar pago por transferencia, sino nos morimos de hambre esperando efectivo”, destacó el taxista Albert Arteaga.Por otro lado, está Ángela Acosta, quien explica que se las tiene ingeniar vendiendo "teticas de café y azúcar”, para recolectar efectivo y poder darle pasaje a su hija, quien es estudiante universitaria."Es increíble pero a veces no tengo ni para pagar la gasolina. Las estaciones de servicio sólo aceptan efectivo, deberían colocar puntos de ventas”, recomendó Gabriela Fortis, residente de Las Margaritas.También el déficit está presente en los autolavados, que generalmente el cobro era en efectivo, situación que ha obligado a muchos dejado de prestar el servicio por no contar con puntos de ventas.La ausencia de efectivo en los banco, hace que personas mal intencionadas vendan el efectivo hasta en un 50% de ganancia, haciendo que el día a día de los falconianos sea cada vez más engorroso, al no poder comprar productos de primera necesidad, que son expendidos sólo en efectivoWuillian Blanco CNP: 23.877 29-12-2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi