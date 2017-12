/ Dos tercios de esos 5.000 millones de dólares se deben a cambios en los impuestos de repatriación, según el banco neoyorquino, que se pagan al traer fondos ahora depositados en el extranjero. El resto incluye los "efectos de la aplicación del sistema fiscal territorial y la nueva estimación de impuestos diferidos a tasas corporativas más bajas".Las empresas estadounidenses han encontrado formas legales de mantener dinero en el extranjero para evitar los impuestos corporativos más altos en Estados Unidos. Se espera que los cambios en la ley insten a esas empresas a repatriar unos 2,5 billones de dólares o más a Estados Unidos.Sin embargo, los economistas creen que el descenso de los impuestos a las empresas en Estados Unidos compensará el efecto económico total.La reforma fiscal impone un gravamen único de 15,5% a cuentas en el exterior en efectivo o en otros fondos líquidos, y uno de 8% para los que estén en denominaciones más estables.Sería una merma de una única ocasión para Goldman, que anticipaba reportar un ingreso neto de 2.070 millones de dólares en ese período según la firma de analistas FactSet. El banco emitirá su balance financiero a mediados de enero.En el pasado, la repatriación de beneficios no ha tenido un efecto considerable en la economía estadounidense.Una ley de 2004 bajó de forma temporal los impuestos sobre beneficios repatriados al 5,25% desde el 35% anterior. Eso hizo que 843 empresas llevaran al país 312.000 millones de dólares. Pero esas empresas tendían a utilizar el dinero para recomprar acciones de su compañía, no a contratar o a expandir sus operaciones.Goldman Sachs anunció los efectos previstos de la reforma en un documento presentado el viernes por la mañana a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.La compañía no dijo cómo afectarían los cambios en la legislación fiscal a sus decisiones futuras sobre inversiones.Tras pagar ese impuesto por los fondos repatriados, Goldman y los demás bancos gozarán de un ambiente fiscal mucho más favorable gracias a la reforma fiscal. Los bancos hasta ahora pagaban una tasa impositiva de 26,1% pero gracias a la reforma fiscal será de sólo 14,3%.Las acciones del banco subieron levemente antes del inicio de transacciones.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi