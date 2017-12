/ "Tendremos una nueva jornada de diálogo de paz", dijo el mandatario.Asimismo recalcó que cree "en el diálogo pero también creo en la justicia, Julio Borges está en el exterior conspirando para que no llegue un sólo barco de comida. La justicia tiene que llegar".El jefe de Estado señaló que "la paz no nos la regaló nadie, la paz la conquistamos este año con nuestro pueblo que salió en 3 oportunidades a decir quiero paz".Más temprano, dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter que "en minutos venimos con importantes anuncios desde su programa @LaHoraDeLaSalsa por Radio Miraflores. ¡No te lo Pierdas!"Asimismo resaltó que "con la paz todo es posible y sin la paz, quien pierde es el pueblo, el humilde, el trabajador".De igual modo, resaltó que hubo colegios privados "no volvieron a dar clases en los meses que hubo problemas (…) los jóvenes presentaron sus evaluaciones mediante correo electrónico".De igual forma dijo que "vamos a seguir uniendo a las personas (…) que esa sensibilidad nos lleve a formar un 2018 de paz, con justicia y con prosperidad".Con respecto a los pensionados del país, "en este momento, por carnet de la patria, se están activando 100 mil pensiones más", resaltó Maduro en su alocución.Asimismo resaltó que existe una modalidad de ataque contra Venezuela desde Miami y "al final nosotros venceremos, mientras tanto; sigamos hechando las bases de la estructura nueva, protegiendo al trabajador, al pensionado, garantizando la salud y todo lo del pueblo".También aprobó un punto de cuenta del fondo Seniat, que son los fondos de impuesto para el pueblo, para recursos por el orden de 46 mil 151 millones de bolívares para 201.049 nuevas pensiones que se pagarán este viernes.Asimismo, categorizó como una "decisión clave el adelanto de las elecciones de gobernadores y alcaldes" realizadas este año, "tenemos 19 de 23 gobernaciones ganadas", resaltó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi