/ La esgrimista venezolana Alejandra Benítez criticó las múltiples protestas que han realizado los ciudadanos en distintos estados del país para reclamar la ausencia del pernil de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).Calificó como "el colmo" el hecho de que las manifestaciones no se den por el precio de la carne en las carnicerías y abastos."Esto es el colmo, protestan porque no llega el pernil del CLAP y no por los precios de la carne en las carnicerías y abastos", expresó Benítez a través de su cuenta en Twitter.Por su parte, la atleta recibió críticas tras su comentario.Esto es el colmo , protestan porque no llega el pernil del CLAP y no por los precios de la Carne en las carnicerías y abastos…— Alejandra Benitez R (@BenitezVEN) December 28, 2017cuando crias parasutos durante mas de 18 años que esperas.— Hecmil Escalona (@hecmile) December 28, 2017Quédese con el deporte amiguita porque le faltan unas cuantas neuronas.— Daniel Ruan (@Dan050590) December 28, 2017Y la culpa según ud es de lo carniceros … y no de los que acabaron con la producción nacional .. descaro nivel patria !! Saludos feliz navidad y feliz año … disfrute del pernil q si se puede comprar ud con solo cambiar 4 dolaritos que le salieron a 10 bsf #27Dic— Dr gerardo Vega (@gerardovegasosa) December 28, 2017Qué cosas mi linda y bella atleta. Mira el precio de este trozo de carne en los Abastos Bicentenario… Dime donde hacemos la protesta(?) pic.twitter.com/MSWyLtcILx— Yeli Gamboa (@yelieli1022) December 28, 2017Es como cuando ustedes los atletas protestan porque no le bajen los recursos para sus competiciones y yo te diga protestas porq no le dan los recursos en lugar de protestar porq no hay instalaciones ! además ya están cansados de denunciar a comerciantes pero el gobierno nada hace— Victhor (@victhor32) December 28, 2017pic.twitter.com/MzffA6jaHV— Eumelix Centeno (@eumelix) December 28, 2017JO JO JO JODANSE pic.twitter.com/0YJw2yBFDw— Eumelix Centeno (@eumelix) December 28, 2017El NacionalCon Información de