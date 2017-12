VENEZUELA: Elías Sayegh: El aprendizaje de 2017 es que no sigamos cometiendo los mismos errores

"Yo creo que parte del aprendizaje de 2017 es que no sigamos cometiendo los mismos errores los venezolanos no aguantan más tenemos que hablarse a la gente viene una batalla electoral", expresó.En este sentido, comentó que "de nada sirve ser mayoría si no participamos en los comicios electorales"."Necesitamos abordar este año desde el inicio como la recuperación de Venezuela , tenemos que dar un paso al frente y unirnos en torno a un movimiento nacional para salvar a Venezuela ", manifestó.