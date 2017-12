/ NOTIFALCON.COM: Luego de haber sido pospuesta ayer, la venta de pernil en el sector Blanquita de Pérez, por retraso en la cava que traería la mercancía, hoy esta siendo distribuido el pernil a las familias de esta comunidad.Un total de 8 mil kilos de pernil, distribuidos en 1000 piezas, llegaron a este sector, según informó la representante de la UBCHE de esta comunidad, Yaritza Pérez, quien dijo que a pesar de los inconvenientes la jornada se lleva a cabo con normalidad.Sin embargo, muchos de los residentes manifiestan descontento en vista de que la venta es en efectivo, teniendo un costo de entre Bs. 80 y 100 mil, cantidad que no tienen y les impide adquirir el producto."Es imperdonable que nos traigan una jornada donde tengamos que pagar en efectivo, si saben que no se consigue, muchos nos vamos a quedar sin comprar el pernil y no es justo”, manifestó Karina Ferrer residente de la comunidad.Es por ellos, que los vecinos exhortan a los lideres de calles y representantes de la UBCHE, gestionar jornadas socialista donde puedan cancelar con tarjetas de débito o crédito, ya que conocen sobre la escasez de efectivo.Wuillian Blanco CNP: 23.877 29-12-2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi