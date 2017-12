/ NOTIFALCON.COM.- El diputado al Consejo Legislativo del Estado Falcón y dirigente de Acción Democrática, Osmundo Revilla, opinó este viernes que no hay mucho en función qué decir de este año, puesto que se ha visto a lo largo de 2017 el pueblo desesperado buscando alimentos, medicinas, repuestos para los vehículos, entre otros.“Pero no se consigue nada y todo estramboticamente caro. Hoy mismo, vemos en Coro cómo las calles están trancadas porque la gente no consigue gas, comida, esto es un desastre, por eso aquí no vemos proyección para el futuro y honestamente lo digo, para el 2018 no veo nada positivo o que esto trate de mejorar”, dijo.A su juicio, el gobierno no busca la forma de mejorar las cosas y ante unas inminentes elecciones presidenciales el próximo año, en AD se están preparando fuertemente para enfrentar ese proceso que se avecina.“Nosotros creemos y estamos convencidos de que este es un país presidencialista. En las municipales y regionales hubo una abstención demasiado grande, mientras que estoy completamente seguro que en éstas elecciones el pueblo se va a volcar a salir a las calles por el candidato opositor”, dijo.Por ello, reiteró que se están preparando para que el candidato sea de la tolda blanca, porque el país necesita un presidente con fuerza y con garra, que tenga la fortaleza que tenía Carlos Andres Perez.Jessica Urribarri CNP: 19.925 29/12/2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi