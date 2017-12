/ Carmen Franco, la única hija del dictador Francisco Franco (1939-1975), ha muerto este viernes de madrugada en Madrid a los 91 años, según ha informado su nieto Luis Alfonso de Borbón y su biógrafa oficial, la periodista Nieves Herrero. "Dios se ha llevado a Man (d.e.p.), pero ella no se ha ido: la tendré siempre en mi corazón", ha anunciado su nieto en su perfil de Instagram utilizando el nombre con el que la llamaban algunos familiares y difundiendo una fotografía con ella. Herrero ha destacado en una entrevista en Onda Madrid que ha muerto tal y como quería, "en su casa y en su cama", reseñó El País.Madre de siete hijos, la hija de Franco anunció este verano que padecía cáncer en fase terminal. Seguía siendo la presidenta de honor de la fundación nacional Francisco Franco, creada para ensalzar la figura del "Generalísimo, Caudillo por la gracia de Dios". En las largas conversaciones mantenidas con Herrero para una biografía autorizada, Carmen Franco se negaba a juzgar a su padre, eso se lo dejaba a la Historia. "Cuando me dicen que fue un dictador no lo niego pero tampoco me gusta porque me lo suelen decir como un insulto. Sin embargo a mí no me suena tan mal", le dijo.Durante sus últimos meses, Carmen Franco se ha rodeado de sus nietos y bisnietos, que no la han dejado sola en ningún momento. Un día más, Luis Alfonso de Borbón, acompañado de su mujer Margarita, acudía este jueves al domicilio de su abuela para estar con ella. Allí se encontró con su hermana Cynthia Rossi que ha viajado estos días a España para estar con su familia en estos delicados momentos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi