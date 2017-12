/ La guerrilla del ELN señaló que la mesa de diálogo con el Gobierno de Colombia "no puede ser interrumpida" por el fin del cese al fuego el próximo 9 de enero, y criticó la "conducta imperialista" del presidente de EE.UU., Donald Trump En un vídeo difundido en su cuenta de Twitter desde las montañas de Colombia, el Comando Central (jefatura) de esa guerrilla señaló que "no renuncia a la paz y en tal sentido no se levantará de la mesa" de diálogo que mantienen en Quito."La Mesa de diálogos no puede ser interrumpida por el hecho de que el acuerdo sobre el cese del fuego culmine el 9 de enero, por el contrario, debe fortalecerse desarrollando los puntos de la agenda pactada", aseguró el primer comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", al leer el que denominaron "Mensaje de fin de año".El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzaron los diálogos en febrero pasado y su principal logro hasta ahora es un alto el fuego, en vigor desde el pasado 1 de octubre."Gabino" destacó que el ELN continuó este año "sus esfuerzos por la salida política y la paz de Colombia", por lo que "se logró instalar la fase pública con una mesa formal de diálogos con el Gobierno de Juan Manuel Santos"."Desde iniciadas las conversaciones fuimos claros al señalar que no aceptábamos imposiciones y que todo tipo de acuerdo tendría un carácter bilateral. De nuestra parte, hemos honrado la palabra empeñada y hemos cumplido lo acordado. No hemos visto la misma conducta del Gobierno", se quejó.Y al referirse al "cese del fuego bilateral, temporal y nacional", el líder del ELN advirtió que el Gobierno, "de manera perversa, lo aprovechó para iniciar acciones represivas contra la población que trabaja en los cultivos de uso ilícito".Además señaló al Ejército de utilizar ese mecanismo "para sacar ventajas militares" y ocupar "importantes territorios de operaciones del ELN", lo que, a su juicio, colocó "en crisis dicho esfuerzo"."La salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades presentadas; por el contrario, debemos seguir buscando soluciones con mayor ahínco y llamamos a todos los amantes de la paz, a rodear este esfuerzo de futuro", aclaró Rodríguez, quien dijo esperar en 2018 avancen en la "participación de la sociedad como punto 1 y principal de la agenda".El ELN advirtió además que "termina un año en el que la agresión belicista del imperialismo mundial se ensaña de manera despiadada contra los pueblos del mundo, especialmente contra Venezuela y Corea del Norte".En ese sentido, afirmó que el imperialismo, "contrariando a sus mismos aliados, impone a Jerusalén como capital de Israel", en un claro ataque contra Palestina, "cuando hoy el horizonte de los pueblos es la paz"."Esta conducta imperialista la dirige el presidente estadounidense Donald Trump ", agregó "Gabino".También indicó que Colombia "es una plataforma militarista y geoestratégica de los Estados Unidos, para sabotear y agredir a los pueblos del continente que luchan por no sujetarse a los planes imperialistas".De igual forma, el ELN afirmó que Colombia "respalda a la oligarquía criolla", que, advirtió, "desarrolla el genocidio político en curso contra líderes sociales".En el vídeo, que tiene como fondo una zona montañosa y en el que se observan las banderas de Colombia y el ELN, así como un círculo de guerrilleros armados con fusil y con el rostro cubierto resguardando el lugar, aparecen además Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito"; Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, alias "Antonio García"; e Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán".La PatillaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi