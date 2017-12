/ A plomo se vengaron de la mujer . El doble homicidio perpetrado la tarde del miércoles en las Terrazas de Chirgua I, presuntamente fue cometido por un ajuste de cuentas. Al parecer los matones iban por Maryuri Johana López Castañeda (34), pero también resultó muerto Luis Hernández (34).Una fuente policial contó que supuestamente a la mujer la estaban extorsionando y que hace un par de semanas fue secuestrada y hasta un tiroteo se formó en el sitio donde estaba, pero logró salir ilesa. Detalla la fuente que Maryuri, al parecer tuvo que pagarle a sus "extorsionadores" con un carro que ella tenía.Cuentan que Maryuri le pidió a Luis que le manejara su camioneta Explorer verde, pues ella no sabía conducir . Luis tenía apenas 8 días como chofer de la dama. Ambos residían en Duaca, municipio Crespo, pero constantemente viajaban a Barquisimeto, pues la mujer era comerciante.Un allegado a la mujer comentó que ella había estado presa hace un tiempo, pero no especificó por cuál delito. Asegura que luego de salir en libertad comenzaron las extorsiones.Detallan que Luis no tenía nada que ver en el problema, pero "pagó" por ella. Am bos fueron brutalmente asesinados a tiros y luego los matones le pasaron la camioneta por encima, pues en el cuerpo tenían las marcas de los cauchos.Luis quedó tirado al lado del caucho delantero de la Explorer, a un costado de su cuerpo había una gran mancha de sangre, tenía varios disparos en la cabeza y en la cara. Mientras que Maryuri también recibió disparos, pero su cuerpo fue arrollado por los criminales, y su mano derecha, en la que resaltaban sus uñas perfectamente decoradas, quedó aplastada por la rueda derecha trasera del vehículo.Sobre cómo ocurrieron los hechos hay muchas versiones. Unos vecinos aseguran que los matones iban dentro del carro y los obligaron a bajarse para matarlos y otros aseguran que los venían siguiendo y los pararon, le pidieron que se bajaran y en ese momento les dispararon. Los funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc tienen la lupa metida en el caso para dar con los responsables y esclarecer el homicidio.Ambas familias estaban ayer en los alrededores de la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda, desconsolados por sus muertes. Ninguno quiso dar detalles de lo sucedido ni a qué se dedicaban.Se conoció que Luis era chofer de autobús, pero el carro se le dañó y estaba sin trabajo. Maryuri, que era su vecina le ofreció trabajo para que se ganara un dinero extra.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi