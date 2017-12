/ ¡Ay, Dios santo!, gritaron con asombro los curiosos, al ver que dentro de una bolsa negra estaba un feto de aproximadamente 12 o 16 semanas de gestación. Una mujer repetía varias veces que sólo una madre "desalmada" podía hacerle eso a una criatura inocente.Al mediodía de ayer, detrás del mercado de La Carucieña unos niños que botaban la basura encontraron una bolsa negra. Detallan que a los pequeños les llamó la atención porque en su interior no había desechos y al acercarse un poco más vieron que se trataba de un bebé. De inmediato salieron corriendo y le avisaron a una mujer sobre el hallazgo.Cuando la mujer se acercó hasta el container de color verde, entre tantas bolsas de basura, sobresalía la bolsa negra, la abrió y vio el feto. Conmocionada salió corriendo hasta el mercado y gritó que en el contenedor de basura había un bebé muerto.Estaba recién dejado allí. La señora que lo encontró asegura que tenía mucha sangre por todo el pequeño cuerpo", soltó una vecina de la zona.El cuerpecito era del tamaño de la palma de la mano , estaba completamente formado, pues ya tenía manitos, pies y aseguran que hasta el cabello comenzaba a salirle.El contenedor de basura estaba full de bolsas de desechos y muchas moscas . En los alrededores estaban unos escombros de bloques. Cuentan que entre uno de los bloques los niños se montaron para asomarse hacia el fondo del contenedor y percatarse lo que tenía la bolsa.La comunidad estaba conmocionada por el hallazgo, no se explicaban cómo esa mujer botó al pequeñín. Las mujer es rumoraban entre ellas que si la "Sayona" era del sector merecía una "pela" por todos.Cómo puede haber madres así. Tantas mujer es que anhelamos ser mamás y no podemos. Tantas alternativas e instituciones que ayudan para criar a un muchacho y esta se fue por la vía más fácil, matarlo", decía con prepotencia una vecina del sector.Los residentes de la zona contaron que la bolsa con el feto tuvo que ser dejada antes del mediodía, pues los comerciantes que trabajaban en el mercado utilizan mucho el contenedor para botar los desperdicios. Una de las comerciantes comentó que botó la basura pasadas las 11:00 de la mañana y no vio nada.Funcionarios del Eje de Homicidios Cicpc llegaron hasta el sitio, que estaba acordonado, para hacer el levantamiento del feto. Abrieron la bolsa para ver qué otra cosa, de interés criminalístico, había dentro . Luego de hacer todas las experticias, en la misma bolsa, se llevaron el pequeño cuerpecito y lo trasladaron hasta la morgue del Hospital Central.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi