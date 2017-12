/ La primera emisión del Petro , la criptomoneda venezolana, será anunciada en los próximos días y tendrá como respaldo inicial más de 267 mil millones de dólares, informó en rueda de prensa desde el Palacio Presidencial, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez .El titular de comunicaciones señaló que el Petro será la criptomoneda con mayor respaldo, debido a que está soportada por más de 5 mil millones de barriles de petróleo, del Bloque Ayacucho 1, Área Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez , y otras riquezas naturales de Venezuela como oro, coltán, diamantes. Indicó que ya fue publicada en Gaceta Oficial el uso del Bloque Ayacucho para la emisión del Petro.Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez respaldará al Petro"En el caso concreto de El Petro ya son 267 mil millones de dólares que van a respaldar la primera emisión. Vamos rápido, en menos de un mes hemos avanzado en la creación de la Superintendencia, en el Observatorio del Blochchaim, del registro nacional de mineros en criptomoneda y la certificación de los primeros recursos naturales que van a servir para respaldar a El Petro", expuso."Es lo que hace mucho tiempo se venía pidiendo en la comunidad de inversores de monedas digitales, porque la mayoría de las monedas digitales, por no decir todas, no tienen un respaldo en riqueza real. El Petro va a nacer con un respaldo gigantesco relacionado con las riquezas petroleras que tiene Venezuela ", explicó Rodríguez.Indicó que el criptoactivo impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro , tiene como objetivo enfrentar los ataques del sistema financiero mundial, ante las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump Por esta razón Venezuela quiere usar la moneda virtual “Petro” como mecanismo de pago a proveedores internacionales y así evitar dificultades para las importaciones.El presidente Maduro había denunciado horas antes que envíos de carne de cerdo desde Portugal, que prometieron distribuir a través de programas sociales en Navidad, no llegaron en barco al país porque los bancos impidieron los pagos debido a las sanciones que impuso este año el gobierno de Estados Unidos. “Eso se va a acabar cuando sea la criptomoneda la que se utilice para el intercambio”, dijo el ministro Rodríguez a periodistas.“Se hará materialmente imposible que los centros financieros dictatoriales del mundo puedan intervenir en contra de esta iniciativa”, agregó desde el Palacio Presidencial.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi