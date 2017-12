© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Por Fidel Gutiérrez M. 12:55.Lima, dic. 29. Pese a que los medios de comunicación masiva aun lo tratan como al pariente pobre de la música peruana, el rock y, en general, la música joven hecha por peruanos, continuó durante todo el año 2017 produciendo discos sorprendentes y prometedores.Desde el programa ?Rock en Rojo y Blanco?, de Andina Canal Online , distinguimos como la más notable e interesante de esas producciones a ?Procesión?, el álbum debut de El Cuarto de Juegos, en reconocimiento a una propuesta en la que se conjugan fluidamente músicas de raíces autóctonas y anglosajonas. La sorprendente madurez exhibida por esta banda contrasta con su condición de debutantes, justo en un año pródigo en nuevos e interesantes nombres.La fusión fue, nuevamente en 2017, el sendero musical más interesante ; con trabajos como ?Zamba Puta? en el que la cantautora limeña La Lá amplió un poco más su eclecticismo, con acercamientos al jazz y la bossa nova filtrados por un estilo compositivo y vocal cada vez más singular. Olaya Sound System, mientras tanto, hizo lo propio, añadiendo una vez más matices cumbieros y tropicales a sus bases reggae en su notable cuarto disco, ?Música del mar?.Más extrovertida, la mezcla de rock, electrónica y elementos de costa, sierra y selva hecha por Ravelers se plasmó en un disco debut que lleva el nombre de la banda y que consideramos el más interesante de los EP (extended play o discos de corta duración) lanzados este año. Otro nuevo nombre que sorprende, por fusionar el sonido de una banda festiva provinciana con pinceladas rockeras es el de los cusqueños La Sonora Patronal, que en 2017 también debutó discográficamente.La ciudad imperial también atestiguó el rápido desarrollo y ascenso de Chintatá, grupo novel que en su EP ?Tiqsimuyu? fusiona música andina con rock en ciertos momentos áspero y en otros, progresivo y ensoñador cantado casi siempre en quechua. Otro nuevo nombre es el de Bricheros, quinteto limeño que en su EP debut ?Mundo Brichera?, evidencia su amor por la cumbia peruana instrumental y vintage, dotándola de aires contemporáneos y digitales.A su vez, el grupo Lapondé mostró en su álbum ?Nueva Enjundia? por qué puede considerárseles la punta de lanza de ese aun pequeño pero prometedor movimiento de artistas jóvenes orientados a darle a la música criolla y costeña nuevos bríos; en este caso asociándola al rock ortodoxo con notables resultados. Desde el terreno de las cantautoras, Magali Luque, también recurrió a lo costeño y lo andino en los momentos más llamativos de ?Había una vez?, su tercer álbum Bien situada en los predios del hip hop, la solista Karolinativa planteó en su EP ?Familia? el tema de la identidad musical y cultural afroperuana, con canciones en las que los ritmos negros del Perú tienen especial protagonismo. Ya dentro de este género musical urbano, ?REM?, el álbum de la dupla Pounda & Nomodico, tal vez sea la mejor producción de su tipo hecha este año, gracias a su eclecticismo y estética sonora futurista; no exenta de contenido social en sus letras. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comNuestro recuento no se agota en la fusión y el hip hop. E ste año fue pródigo en muestras destacables de indie rock y noise pop, como los discos de Los Zapping, Teleférico, Almirante Ackbar, Submarino, Juan Gris y los trujillanos Verano del 83. Por su parte, Francöis Peglau y La Fracaso Band, Alejandro y María Laura, Mi Jardín Secreto y los debutantes Plutonio de Alto Grado y Bruja Siberia, dejaron sentada su habilidad para elaborar canciones memorables, partiendo desde diversos estilos ya establecidos.A continuación, las listas de los mejores álbumes y EP peruanos del año: ÁLBUMES DEL AÑO 1. El cuarto de juegos ? Procesión 2. La Lá ? Zamba Puta 3. Pounda & Nomodico ? REM 4. Los Zapping ? La costa del Pacífico 5. Francois Peglau y la Fracaso Band - Francois Peglau y la Fracaso Band 6. Kusama ? An Encounter With a Dark Flowering Season 7. La Terminal ? La Terminal 8. Olaya Sound System ? Música del mar 9. Plutonio de Alto Grado ? Sueños Alternativos 10. Vieja Skina ? El regreso de luna verde 11. Liquidarlo celuloide ? Superfricción (10) 12. Alejandro y María Laura ? La casa no existe (10) 13. Autobús ? Cuerpos de Luz (10) 14. Grita Lobos ? Katalaxia (10) 15. Pipe Villarán ? Mala Influencia (10) 16. Lapondé ? Nueva Enjundia (10) 17. Ania ? Danza Animal (10) 18. Luis Guzmán ? Al fin sere volar (10) 19.Las Tetris ? Las Tetris 20. Rod Blur ? The Life and Death of Delta Hauser and the Zombies From The House 21. Verano del 83 ? Llévame a casa 22. Teléferico ? La cultura del tributo 23. Teniente Cooper ? Vol.I 24. Astronaut Project ? Dreams 25. Mi Jardín Secreto - Lo que no pudimos cambiar 26. Negra Valencia ? NV 27. Bruja Siberia ? Desprendimiento 28. Narrador ? Narrador 29. The Dead-End Alley Band ? Storms 30. Almirante Ackbar ? Sonidos ultrasónicos y audibles para callar al perro del vecino 31. Magali Luque ? Había una vez 32. Fobya ? El signo movimiento 33. Dan Dan Dero ? La gran implosión 34. Amor Suicida ? Amor Suicida 35. Innfusión ? Acto Reflejo 36. Toño Jauregui ? Creciente 37. Incendios Forestales del Viejo Continente ? Principios y Fundamentos de la Fauna Moderna 38. Los Calypsos ? Volumen 1 / Volumen 2 39. Up Lapsus ? Somos Guerreros 40. Jefry ? El viaje sin regreso LOS MEJORES EP DEL AÑO 1.Ravelers ? Ravelers 2. Submarino ? Transatlántico 3. Sonora Patronal ? Sonora Patronal 4. Pamela Rodriguez ? FF AA 5. Volcano - Volcano 6. Chintatá ? Tiqsimuyu 7. Daniel Synth - Sueña 8. Veronik ? Anómala 9. Bricheros ? Mundo Brichera 10. Aloysius Acker ? Aloysius Acker 11. Nicolás Duarte ? Seis canciones para el fin del mundo 12. Ignacio Briceño & Ale Hop ? The Way of Love 13. Pututos Eléctricos ? El Doc 14. Satánicos Marihuanos ? Satánicos Marihuanos 15. Karolinativa ? Familia 16. Juan Gris ? Brillante 17. Budapest ? Conífera 18. Vílchez Huamán ? 1977 19. Cementerio Inocentes ? Ultrapop! 20. Santa García ? Nueva ola.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Anestesista Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi