/ El italiano explicó que entrenar fuera de Italia siempre ha sido uno de sus objetivos, aunque reconoció que no pensaba que pudiera pasarle tan pronto EFE El italiano Vincenzo Montella, que llegó el jueves a un principio de acuerdo con el Sevilla para entrenar al club andaluz, admitió hoy que “no imaginaba” tener esta oportunidad y dijo que está “sorprendido y entusiasta” por el nuevo reto.“Estoy contento, sorprendido, es algo que no imaginaba. Todo se dio de repente”, aseguró Montella en una entrevista con “Sky Sport” desde el aeropuerto milanés de Linate, al que acudió poco antes de las 16.00 locales (15.00 GMT) para viajar a Sevilla.“Estoy extremadamente entusiasta por llegar a España, en un grandísimo club”, agregó el exentrenador del Milan, que llegó al aeropuerto acompañado por parte del cuerpo técnico con el que colaborará en el club andaluz.El técnico italiano explicó que entrenar fuera de Italia siempre ha sido uno de sus objetivos, aunque reconoció que no pensaba que pudiera pasarle tan pronto, considerando que empezó la presente temporada al mando del Milan.“Tengo curiosidad por ir al extranjero. Era una experiencia que quería hacer. No estaba previsto al comienzo del año, pero en mis sueños estaba una experiencia fuera de Italia”, afirmó.Preguntado sobre qué es lo que más le gusta del fútbol español, Montella aseguró que en la Liga se juega para “ganar y divertir” y definió su nueva aventura como un “buen reto”.También se rindió ante el calor de la afición del Sevilla y recordó cuando visitó el estadio Sánchez Pizjuán cuando entrenaba al Fiorentina.“Tiene un público maravilloso. Lo sé porque jugué allí las semifinales de la Liga Europa con el Fiorentina (2014-15). Había tanto ruido que era difícil entendernos con mis colaboradores en el banquillo”, afirmó.Viernes 29-12-17 Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi