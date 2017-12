Tras idas y vueltas en donde las intenciones coincidían pero los números no, finalmente se llegó al acuerdo económico. El jueves por la noche fue el día clave en donde quedó todo arreglado de palabra y en las próximas horas se firmará el nuevo contrato.El DT, luego de coronarse campeón con Peñarol, tuvo ofertas desde el exterior, entre otros del fútbol argentino. Si bien Ramos siempre fue claro y dijo que quería seguir en los aurinegros para pelear la Copa Libertadores.El entrenador asumió al frente del primer equipo carbonero en diciembre de 2017, tras la salida de Jorge Da Silva. En la primera mitad no cumplió los objetivos, pero para la segunda mitad del año se reforzó el plantel con una importante apuesta en contrataciones y cerró el año como el mejor de la temporada: ganó el Clausura y las finales con Defensor Sporting para consagrarse como el mejor del año.Para el 2018 la primera sugerencia del DT fue la contratación de Diego Forlán, cosa que hasta el momento no se ha logrado. También pidió un zaguero, un volante carrilero y un delantero.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi