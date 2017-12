/ Foto: The White HouseEl presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , volvió a recurrir a la ironía para burlarse del concepto del cambio climático. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario insinuó que las temperaturas extremamente bajas que se esperan para este invierno en el país suceden a pesar del calentamiento global."En el este, podría ser la víspera de Año Nuevo más fría registrada. Tal vez podríamos usar un poco del buen y viejo Calentamiento Global por el que nuestro país, pero no otros países, iba a pagar TRILLONES DE DÓLARES para protegerse. ¡Abríguense!", tuiteó Trump Para nadie es un secreto que el magnate neoyorquino es un escéptico del cambio climático, incluso llegando a asegurar durante su campaña presidencial que se trata de “un invento chino” para restarle competitividad a Estados Unidos.In the East, it could be the COLDEST New Year's Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!- Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 29 de diciembre de 2017Fuertes reacciones Aunque fueron unos pocos caracteres, Twitter explotó contra el presidente:"El cambio climático es muy real, incluso si hace frío al exterior de la Trump Tower en este momento", ironizó en Twitter el director de la Academia de Ciencias de California, Jon Foley. "De la misma manera, sigue habiendo hambre en el mundo, aunque uno acabe de comer una Big Mac", agregó."En el 2017, se batieron tres récord de calor en Estados Unidos por cada récord de frío", afirmó la congresista demócrata por el estado de Washington Pramila Jayapal.De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el 2017 cierra como el año más caliente desde que se tienen registros en el planeta.Desde que tomó la oficina oval de la Casa Blanca, Trump ya ha destruido bastante del legado ecológico de sus predecesores: abandonó el Acuerdo de Paris (firmado por todos los países del mundo, excepto EE.UU. ahora), eliminó el cambio climático de la lista de amenazas a la seguridad nacional, borró toda mención al concepto de las páginas web del Gobierno. Asimismo, se volvió un abanderado de los derechos de los productores de combustibles fósiles como carbón y petróleo, y redujo a su mínimo histórico el territorio de varios parques nacionales en distintas partes del país.Estos temas te pueden interesar: Donald Trump TwitterCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi