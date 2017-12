/ La secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, aseguró que "recién después de la semana siguiente al 6 de enero podrá recuperarse la situación de la limpieza en Montevideo".Ripoll dijo que tanto el fin de semana pasado como el próximo no son habituales, porque es evidente que se generan mayores volúmenes de residuos. Por lo cual, afirmó que no será sencillo poder poner al día la situación antes del día 6 de enero.El hecho de que pasen las fiestas tradicionales y que gran parte de los montevideanos salgan de vacaciones contribuirá para que la situación se normalice.Dijo que una de las zonas más complicadas desde el punto de vista de la limpieza es el barrio La Unión, por su alta concentración de comercios.Ya a mediados de diciembre ADEOM se declaró en estado de "alerta", y advirtió que en fin de año se generarían inconvenientes en la limpieza de la ciudad por problemas en la gestión de la Intendencia de Montevideo con la recolección de residuos.En aquella instancia el director de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta, aseguró que no había ninguna situación de emergencia.Aumento de residuos Días pasados el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, expresó que los contenedores desbordados y la basura en sus alrededores se debió a que aumentó la capacidad de consumo de los uruguayos, lo que se evidenció el pasado 25 de diciembre.A la vez cuestionó que en la noche del 24 se vandalizaron casi 90 contenedores, por lo que ello también generó dificultades en la limpieza de la ciudad.Asimismo, se indicó que en lo que va de la semana, los servicios de limpieza han recogido casi 1.000 toneladas de basura en la capital.Desde la Intendencia de Montevideo se aseguró que las condiciones de limpieza de la serán buenas ya el 1º de enero.Estos temas te pueden interesar: Montevideo ADEOMCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi