Un drama termina y otro comienza. Ahora que las compañías tienen todo ese dinero proveniente de la reforma tributaria de Donald Trump , ¿qué van a hacer con él?Es un asunto sobre el que hay diversas opiniones. Como la tasa impositiva para las empresas se reducirá de 35 a 21 por ciento , los detractores de la reforma predicen que los ejecutivos utilizarán esta inesperada ganancia para entregar más dinero a los accionistas a través de recompras .La visión de Trump de que el efectivo liberado va a circular por toda la economía en forma de nuevas inversiones es una ilusión que saldrá cara, dicen.Un grupo que no suscribe esta opinión son los analistas de renta variable.Un análisis descendente de miles de empresas muestra que las firmas de Wall Street esperan que los gerentes usen el dinero para mejorar las plantas y los equipos mediante inversiones de capital .Estiman que los diseños mensuales de inversión de capital para las firmas del S&P 500 alcanzarán un máximo en dos años en 2018, con 78 mil millones de dólares.Ahora gastan alrededor de 71 mil millones de dólares al mes.La aprobación de los recortes de impuestos parece haber impulsado a Wall Street a subir sus pronósticos más rápido de lo que las firmas aumentan sus gastos reales .La brecha entre las proyecciones y los desembolsos es la mayor desde agosto.Por supuesto, los analistas podrían estar equivocados.Han estado elevando sus proyecciones de inversión de capital desde mediados de 2016 y los ejecutivos corporativos las han recortado. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comPero, eso fue antes de la aprobación de la reforma que, además del recorte en tasas, modifica el código impositivo de una manera que puede favorecer las inversiones.Antes de la reforma, si una compañía gastaba 100 dólares en una nueva impresora, tenía que deducir el gasto a lo largo de la vida útil de la impresora de aproximadamente cinco años.Ahora se podrá deducir el total de una sola vez.Esto podría significar millones adicionales en flujos de efectivo libres para las empresas que se están beneficiando de la baja de 40 por ciento del impuesto corporativo.Según una encuesta compilada por Evercore ISI, cerca de 36 por ciento de los ejecutivos corporativos planea aumentar la inversión de capital en 2018.Aunque un repunte en el gasto corporativo no significa que no vayan a producirse recompras.En una de las estimaciones más extremas, la reforma implicaría 70 por ciento más recompras, a cerca de 875 mil millones de dólares para las firmas del S&P 500, según Bloomberg Intelligence.Por lo pronto, las acciones de las empresas con mayor gasto de capital en relación con el valor de mercado han crecido 34 por ciento en el año, respecto al 22 por ciento de las que gastan más en recompras, según Goldman Sachs y Bloomberg.Ante plan fiscal de Trump , bancos de EU apoyan a usuarios Reforma fiscal y comercio externo Reforma de EU apoyará a manufactura de México.

