Con un balance de 19 victorias y un empate en 20 jornadas diputadas, el equipo azul de Manchester se presenta en Selhurst ParkEFEEl Manchester City cierra su glorioso 2017 este próximo domingo 31 de diciembre en campo del necesitado Crystal Palace, en una última jornada del año en la Premier League en la que el Manchester United recibe la visita del Southampton y el Chelsea busca mantener su buen momento contra el Stoke en Stamford Bridge.Los hombres de Pep Guardiola, con prácticamente una mano en el título de liga -tienen una ventaja de 15 puntos sobre el segundo clasificado-, se desplazan al sur del Londres para medirse en Selhurst Park con el Palace, que termina el año con buenas sensaciones al haber salido de los puestos de descenso.Con un balance de 19 victorias y un empate en 20 jornadas diputadas, el equipo azul de Manchester se presenta en Selhurst Park como máximo favorito al triunfo pese a no poder contar con Vincent Kompany, John Stones ni Benjamin Mendy y a tener la duda de David Silva.Los 'Citizens' ya golearon a los 'Eagles' por 5-0 en el duelo de la primera vuelta, aunque éste es un nuevo Palace desde la llegada de Roy Hodgson. El equipo londinense tiene varias bajas destacadas como Yohan Cabaye, James Ward, Connor Wickham, Mamadou Sakho y Damien Delaney, y sueña con ser el primer equipo en la Premier en frenar a los de Pep.Otro conjunto que sueña con un tropiezo del City es el United, que recibe el sábado la visita del necesitado Southampton de Mauricio Pellegrino y precisa de sumar de a tres para no alejarse todavía más de sus vecinos.'Diablos Rojos' y 'Santos' cierran la jornada sabatina en Old Trafford (17:30 GMT), en un duelo en el que José Mourinho tiene las bajas de Eric Bailly, Marouane Fellaini y Michael Carrick y las dudas de Anthony Martial y Matteo Darmian.Por su parte, los del sur de Inglaterra , a dos puntos de los puestos de descenso, buscan la machada en el 'Teatro de los sueños' sin los lesionados Charlie Austin y Ryan Bertrand ni con el recientemente traspasado Virgil van Dijk, que ha abandonado el estadio de St Mary's con destino Anfield por 75 millones de libras (84,5 millones de euros).Entre los encuentros destacados de la última fecha del año 2017 destaca también el que enfrenta a Chelsea y Stoke City el sábado en Stamford Bridge. Los 'Blues' no aminoran el ritmo y buscan un nuevo triunfo que meta presión al United; y lo harán con prácticamente toda su plantilla al completo, salvo los lesionados David Luiz y Andreas Christensen.Al acecho también está el Liverpool, con la ilusión renovada tras el fichaje de Van Dijk -el traspaso se hará oficial el 1 de enero, cuando se abra el mercado-, que recibe el sábado en Anfield al Leicester City.Jürgen Klopp tiene varias bajas reseñables, como Jordan Henderson (podría estar fuera hasta febrero por una lesión en los isquiotibiales), Alberto Moreno y Nathan Clyne, y la duda de Daniel Sturridge, de quien se rumorea podría abandonar el equipo 'Red' en el mercado de invierno.