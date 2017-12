El Center for American Progress estimó que cada día que el Congreso estadounidense se demora en otorgar un alivio migratorio a los dreamers , 122 personas pierden su protección de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).La organización estadounidense dijo que desde el 5 de septiembre, fecha en que se anunció que se dejarían de renovar permisos, siete mil 901 jóvenes han perdido su protección contra la deportación.?La lógica detrás de este número es clara: los 22 mil beneficiarios elegibles de DACA que no se postularon para renovar su DACA verán, como resultado, que sus protecciones vencen en los 181 días entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018?, advirtió.Una vez que expire el permiso, ?es probable que se vean obligados a dejar de trabajar?, lo que tendrá repercusiones para sus familias y sus empleadores, además las probabilidades para estudiar en Estados Unidos se reducirán.El presidente Donald Trump anunció la terminación del programa el 5 de septiembre y pidió al Congreso que busque una solución legislativa en seis meses (antes del 5 de marzo de 2018) para evitar la expulsión de los jóvenes que llegaron como indocumentados a Estados Unidos desde niños y que han sido formados por el sistema educativo de ese país.Esta medida es parte de las políticas que desde el 20 de enero han sido implementadas para combatir la migración ilegal, pese a la promesa de enfocarse en delincuentes y personas que representen un peligro para la seguridad nacional.El American Progress aseguró que a partir del 6 de marzo de 2018, cuando se elimine el DACA , cada día aumentará significativamente el número de afectados, hasta llegar a los casi 800 mil beneficiarios, si el Congreso no pone en marcha un programa adicional.Situación de 'dreamers' será abordada en 2018, acuerdan republicanos Facebook Apple y las multinacionales salen a defender a los ?dreamers? Sólo en marzo de 2018, 13 mil 200 'dreamers' ya serán ilegales en EU .

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi