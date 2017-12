Desde Chile, Deportes Iquique hizo oficial la noticia de la contratación del uruguayo de 26 años. En la temporada pasada, Royón jugó en 36 partidos y anotó 11 goles para el negriazul.Antes de jugar en Liverpool pasó por: Fénix, Sud América, Atlético Rafaela y Olimpo de Argentina.En cuanto al fútbol trasandino, el jugador dijo: "Chile es un país lindo que miro mucho, también el fútbol es muy lindo y me gusta mucho, lo he mirado. A Iquique lo vi cuando jugó contra Peñarol acá y le he visto muchos partidos, es un gran club y me gustó mucho que me hayan llamado".Además definió sus características: "Soy un jugador rápido, de picar en diagonal, tirar diagonales. No soy muy corpulento, pero soy un jugador que define rápido, me gusta mucho atacar siempre hacia adelante, no tener tanto la pelota, sino que picar y correr todas las pelotas que me tiren".Finalmente sentenció: "Soy como todo uruguayo: guerrero, me gusta ir a todas, chocarme con todo, aparte de correr creo que una de las virtudes que tengo y que ya hice en el fútbol argentino es que no tengo problema de chocar, de ir a todas, de no dar ninguna pelota por perdida, obvio que el objetivo es hacer muchos goles y que la gente me conozca, que espere de mí porque voy a dejar todo partido a partido cuando me toque jugar". En la pasada temporada el conjunto chileno fue el que convirtió menos goles en el torneo, tan solo ocho en 15 fechas.Estos temas te pueden interesar: ChileCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi