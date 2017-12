© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Aunque hasta ahora había mostrado su intención de mantener a Bolívar como anfitrión de los Juegos Nacionales 2019 a pesar del recorte de recursos, el gobernador Dumek Turbay advirtió que podría renunciar a la sede de las justas sino se aclaran los dineros que se destinarán a la organización.Turbay tomaría la decisión luego de la reunión del Comité Organizador de los Juegos, que se realizará el 18 de enero próximo, y en el que espera que Coldeportes aclare la situación.?El 18 habrá que tomar una decisión. Si hay una buena noticia sobre el tema de recursos, seguiremos, pero si no hay noticias, si esto sigue en aplazamientos, difícilmente podremos acometer esta responsabilidad. Yo soy un hombre responsable y para tener angustias o dificultades, es mejor ir evaluando la posibilidad de no hacerlos?, sostuvo Turbay Paz al portal de deportes locales PrimerTiempo.co.Tras el anuncio del recorte al presupuesto al deporte nacional, el Gobierno no se ha pronunciado sobre los 50 mil millones que la nación quedó en aportar para la realización de los Juegos Nacionales.Eso estaría colmando la paciencia del gobernador bolivarense.?Es mejor ser responsables, decir con propiedad que no están dadas las condiciones, y el deporte de Colombia después de lo que pasó en Ibagué y el Chocó, no merece sino una fiesta deportiva realmente en condiciones.La alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar tienen los recursos, el esfuerzo, el compromiso, el amor y la pasión por estas justas, pero hace falta el apoyo más importante que es el de la nación?, añadió Dumek Turbay.Tras la reducción del presupuesto al deporte, en agosto pasado, Dumek ya habría advertido que no se construirían los escenarios planificados en principio y que solo se haría el de tiro con arco, pero la incertidumbre podría llevar a medidas más drásticas.Bolívar se quedó con la sede de los Juegos Nacionales de 2019 tras una promesa del presidente Juan Manuel Santos de otorgarle la organización si el departamento se ubicaba entre los cinco primeros departamentos en la clasificación de los pasados Juegos en Ibagué y el Chocó.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Decano Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi