© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

?Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán?, suena una de las canciones más populares para esta fecha. El 2017 llega a su fin este domingo pero no por eso Cartagena ha dejado a un lado su agenda cultural para que todos le saquemos provecho a estos días. Conciertos, fiestas en municipios y mucho más hacen parte de la programación. Acá te contamos qué planes hay para hacer en el último fin de semana del año.En San Juan NepomucenoComo ya es tradicional este municipio del departamento celebrará durante este fin de semana y principios del 2018 sus fiestas patronales.Una entretenida programación con tardes taurinas y por supuesto música hacen parte del itinerario.Sigue la fiestaDesde hace dos semanas, en Turbaco se respira ambiente de rumba y alegría.Esta también puede ser una excelente opción para que le saques provecho al puente festivo y vivas las tardes de toros.De aniversario¿Quién no disfruta bailar los clásicos de la champeta? Pues si eres fanático de esta música no puedes perderte por nada del mundo el segundo aniversario de la popular fiesta Champetú, que se llevará a cabo hoy en la terraza del centro comercial Portal de San Felipe.Allí se presentarán Álvaro, el Bárbaro, Melchor y Koffee, el Kafetero.Ejercítate mientras gozasEn el parqueadero de la discoteca El Escándalo se llevará a cabo el Cartagena Fitness Party, un evento que reunirá a los mejores instructores de baile de la ciudad y del país.A partir de las 6 de la tarde de hoy serán abiertas las puertas, mientras que el evento inicia a eso de las 7 de la noche.Metroconcierto históricoTremenda nómina de artistas se presentará mañana en el Metroconcierto Histórico, uno de los eventos favoritos de los cartageneros.La cita es en el Centro de Convenciones de Las Américas. Willy Colón, Oscar de León, Rickie Ray y Bobby Cruz, Fonseca y Sebastián Yatra, hacen parte de los cantantes que nos podrán a bailar a todos. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Cancerólogo Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi