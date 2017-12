La alcaldía de San Joaquín, desmiente una supuesta denuncia de exfuncionaria de la gestión del antiguo mandatario Charbel Attieh , de no haber cumplido con el pago a tiempo al personal obrero, empleado y pensionado.Foto: Alcaldía de San Joaquín Así lo señaló Liliana Ortega directora General del ayuntamiento quien explicó que "en los pocos días que tenemos en función de gobierno hemos cumplido a cabalidad con todos los pagos requeridos al personal y que la gestión de la administración saliente no canceló los pagos oportunos y las bolsas de comida al personal jubilado y pensionado y nosotros con toda responsabilidad hemos asumido a través de unos recursos que recibimos como parte de un crédito adicional que recibimos."Ortega detalló que la administración saliente otorgó un bono especial al personal de confianza del mandatario Charbel, "lo denunció con toda responsabilidad que algunos trabajadores e inclusive la señora Neibel Lugo recibió o se adjudicó la cantidad de 30 millones de bolívares como parte de pago de ese bono especial que recibió junto a algunos de sus compañeros".En este mismo orden Ortega indicó que las declaraciones de la exfuncionaria son totalmente irresponsables, "ya que no recibimos una comisión de enlace , y se pudo constatar que no hubo entrega administrativa por parte de la funcionaria antes mencionada, abandono el cargo sin hacer su entrega correspondiente".Finalmente dijo que cumpliendo con las políticas implementadas por la nueva alcaldesa Fairuth Ortega este miércoles de manera responsable se realizó el pago oportuno a jubilados y pensionados , y el beneficio de la bolsa navideña; también se hizo entrega de juguetes a los hijos del personal obrero, "y es preciso de acotar, que dicho compromiso fue adquirido por la gestión pasada, quienes irresponsablemente se fueron sin haber cumplido con sus trabajadores".Foto: Alcaldía de San Joaquín Exfuncionaria Neibel Lugo no es vocera de Una mujer en el municipio Por otra parte, la también dirigente del buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela ( PSUV ) en el municipio San Joaquín Liliana Ortega señaló que la exfuncionaria Lugo no milita a la Unión Nacional de Mujeres (Una mujer ) dentro de la jurisdicción, "no podemos permitir que declaraciones malintencionadas de quien dice ser su representante en la jurisdicción, cree descontento en la militancia feminista y en el partido".Con información de Prensa Alcaldía de San JoaquínSi quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi