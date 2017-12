/ El presidente de Fedecámaras Carabobo, Carlos Luis González, planteó la necesidad de darle un giro al modelo económico y para ello "El Gobierno debe comenzar a atacar las causas que llevaron la economía del país a donde está este momento, de lo contrario habrá mayor desabastecimiento en los anaqueles".Foto: Referencial "Los ataques y persecuciones a la industria tienen que parar para que se inicien los planes donde ambos actores puedan trabajar de la mano para incrementar la producción", señaló.De acuerdo con el empresario solo de esta forma se podrán reactivar las industrias de la nación que están laborando a menos de la mitad de su capacidad instalada."Tenemos que producir para acabar la pobreza, sabemos que la administración ha sido mala, pero hay que reunirse para poder cambiar el modelo porque el actual no ha arrojado los resultados esperados".González dijo que es urgente que el Ejecutivo se abra al entendimiento y c omience a apoyar al empresariado nacional para acabar con la inflación.El acompañamiento a este sector puede incrementar la producción , "porque si se continúan los ataques desaparecerá el gremio".También hay que "eliminar el control cambiario para que puedan venir inversiones del extranjero y los empresariados locales puedan comprar sus insumos ", con esta medida "se tumba el precio del paralelo"."Si no se toman los correctivos el escenario para 2018 será complicado , pues si se siguen tomando las mismas políticas no habrá cambio en los resultados".También hay que reactivar la construcción, porque en estos momentos está parada en un 99 % , cuando es uno de los sectores que genera mayor empleo en la nación."La caída del PIB construcción es más de 12 % en 2018 , no hay edificaciones nuevas las que se están desarrollando son proyectos de años anteriores".Para reactivar los precios no pueden regularse González explicó que aunque el Ejecutivo se ha sentado con algunos sectores para establecer el valor de los productos, el mismo no puede ser permanente sino evaluado en determinados lapsos.El Gobierno fijó el monto de esta proteína animal en 41 mil bolívares el kilo, pero en la calle se consigue por encima de los 160 mil hasta 250 mil.Con información de NotitardeSi quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi