El 29 de diciembre de 2013, el ex piloto de la Fórmula 1 Michael Schumacher, sufrió un accidente esquiando en los Alpes Franceses, ya han pasado 4 años y su salud sigue siendo un misterio.Foto: Daily Express Aquel día, Schumacher se golpeó la cabeza con una roca en la estación alpina de Meribel, en Francia, donde pasaba tiempo con su hijo Mick, su casco se rompió a causa del impacto y sufrió un severo traumatismo craneoencefálico, con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso.En junio de 2014 salió del coma inducido y fue trasladado desde Grenoble al Hospital Universitario de Vaud, en Lausana (Suiza). No llegó a estar ni tres meses antes de instalarse definitivamente en su mansión de Gland.Hoy no se conocen más datos de su estado. Las noticias relativas a su posible evolución, situación, novedades o cualquier detalle de su persona se guardan con celo por parte de su entorno.El secretismo en torno a Schumacher sin embargo no ha conseguido evitar decenas de rumores sobre su estado. Todos ellos, desmentidos.Hasta ahora, la última noticia conocida data de mayo. Y no tenía que ver con su estado de salud. Hace siete meses cuando se conoció la sentencia que condenaba a la revista 'Bunte' a pagar 50.000 por daños y perjuicios (aparte de los costes legales) tras publicar, en diciembre de 2015, que Schumacher había vuelto a caminar. El titular era: "Es más que un milagro de Navidad, Michael Schumacher puede volver a caminar".Una de las razones de la condena es a la vez la última noticia contrastada y oficial del estado del heptacampeón. Fue el abogado Felix Damm, en representación del piloto , que ante el Tribunal de Hamburgo expuso: "Michael Schumacher no puede andar o levantarse sin ayuda".El presidente de la FIA, Jean Todt, en la apertura del Salón de la Fama del ente en París emitió palabras de añoranza y de que la lucha continúa: "Echamos de menos a Michael. Está ahí, sigue luchando. Michael es alguien muy especial, alguien especial para el automovilismo. Es especial para mí, es un amigo". Todt no perdió la oportunidad para recordar alguna anécdota con el piloto alemán.