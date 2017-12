/ El músico Tabaré Cardozo fue entrevistado en el programa La Tarde D10, y respondió acerca del origen y objetivo de su nuevo trabajo discográfico, de sus planes para futuro en la música y qué ideas hay para 2018 con la Murga Agarrate Catalina.DescargarEl artista se refirió a la canción "La Ley de Newton" , letra que integra su nuevo disco doble titulado "Libre Pensador" . "En el tema traté de contar partes de la historia de mi vida que eran comunes, y que yo me daba cuenta que eran comunes conocer. Todos venimos de ancestros españoles e italianos, y todos tenemos algún pariente criollo. Pero avanzando la canción se trata de memorias muy personales" , comentó el invitado.Cardozo analizó su trabajo, y dijo que cuando hace una letra sobre él, intenta hablar sobre otras personas, pero también le sucede que cuando habla de los demás individuos, en su mirada hay algo sobre él. En línea con su exposición afirmó: "Trato de ser lo menos egocéntrico posible" . La presentación del disco doble será los días 11 y 12 de mayo próximo en el Teatro Solís.."Estoy muy agradecido por la jerarquía de los invitados" expresó, y agregó que en el disco participan Sebastián Texeira (La Vela Puerca), Emiliano Branciadi (NTVG), Jorge Drexler, Mandrake Wolf, Martín Buscaglia y Gabriel Peluffo, entre otros. "Libre Pensador surge de una sensación que yo tengo hace tiempo que es sobre cómo quisiera ser, cuando a veces me piden que me defina políticamente o en otro terreno. Creo que el estado ideal e ideológico es ser un libre pensador. No estar atado a ningún dogma pero si tener principios, por supuesto" , señaló.El músico afirmó que este es su sexto y séptimo disco, y reconoció que hace años que no va a la playa porque generalmente en verano está participando de alguna manera en Carnaval o trabajando en la música. Confirmó que durante los primeros tres meses de 2018 tendrá eventos, tanto con la murga como con la banda. Explicó también que "se está armando la estructura para que en el futuro retorne Agarrate Catalina" , y que para el grupo fue un golpe enorme cuando se presentó a la prueba de admisión y no superó la prueba."En la calle la gente nos pregunta cuándo vamos a salir con Agarrate Catalina", dijo Cardozo, y adelantó que en el último fin de semana de enero próximo comenzará una gira por la República Argentina, y al retorno comenzará a ensayar para las presentaciones que realizará en el Teatro Solís.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi