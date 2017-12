/ Elecciones por el mundo 2018 País Cargo En ejercicio Fecha Finlandia Presidente Sauli Niinistö 28/01 Se realiza segunda vuelta el 11 de febrero, si es necesaria. Costa Rica Presidente Luis Guillermo Solís 4/02 Segunda vuelta el 1 de abril, si es necesaria. Italia Primer Ministro Paolo Gentiloni 4/03Debuta nuevo sistema electoral. El primer ministro es el líder del partido con mayoría parlamentaria. Rusia Presidente Vladimir Putin 18/03 Segunda vuelta para el 8 de abril, si es necesaria. Cuba Presidente Raúl Castro -/04 Se postergaron dos meses hasta abril, cuando se vota la Asamblea Nacional, a la que sólo pueden postular miembros del Partido Comunista y ningún representante opositor. Hungría Primer Ministro Viktor Orbán -/04Pueden ser entre abril y mayo. El líder del partido que obtenga la mayoría parlamentaria es elegido primer ministro. Paraguay Presidente Horacio Cartes 22/04Ganador se define por mayoría simple, no hay segunda vuelta. Colombia Presidente Juan Manuel Santos 27/05 Segunda vuelta el 17 de junio, si es necesaria. México Presidente Enrique Peña Nieto 1/07Se ha debatido establecer segunda vuelta en las presidenciales, pero por ahora no existe esa instancia. Suecia Primer Ministro Stefan Löfven 9/09El primer ministro es elegido por la mayoría del parlamento. Brasil Presidente Michel Temer 7/10Segunda ronda el 28 de octubre, si es necesaria. Venezuela Presidente Nicolás Maduro -/10No existe segunda vuelta. Egipto Presidente Abdel Fattah el-Sisi Por definirPueden ser entre el 8 de febrero y el 8 de mayo. Existe segunda vuelta en caso de no haber mayoría absoluta en la primera. El 2018 también hay referéndums en Guatemala (18 de febrero, por disputa territorial con Belice) y Nueva Calendia (noviembre, se vota independencia de Francia), y elecciones parlamentarias de "medio término" en Estados Unidos (6 de noviembre).2019 País Cargo En ejercicio Fecha Segunda vuelta el 2 de abril, si es necesaria. Uruguay Presidente Tabaré Vázquez 27/10Segunda vuelta el 24 de noviembre, si es necesaria. Argentina Presidente Mauricio Macri 27/10Segunda vuelta dentro de 30 días después de la primera elección, si es necesaria. Turquía Presidente Tayyip Erdogan 3/11Segunda vuelta se realiza dos semanas después de la primera elección, si es necesaria. Canadá Primer Ministro Justin Trudeau Por definirElecciones federales, a más tardar el 21 de octubre. Es electo primer ministro el líder del partido que gana más cupos en la Cámara de los Comunes. Bolivia Presidente Evo Morales Por definirHay segunda vuelta si nadie tiene mayoría absoluta o un mínimo de 40%, con diferencia de +10% sobre el siguiente candidato. Australia Primer Ministro Malcom Turnbull Por definirEs elegido primer ministro el líder del partido con mayoría parlamentaria. India Primer Ministro Narendra Modi Por definirSe desarrollarán entre abril y mayo. El primer ministro es elegido por la mayoría de los miembros del parlamento. Israel Primer Ministro Benjamin Netanyahu Por definirA más tardar el 5 de noviembre. El primer ministro es propuesto por el presidente, habitualmente escogiendo al líder del partido o coalición mayoritaria en el parlamento. Unión Europea Presidente Jean-Claude Juncker (LUX) Por definirEntre 6 y 9 de junio. La Comisión Europea -con un integrante de cada país miembro- sugiere un candidato al parlamento, en base a los resultados de esas elecciones y que debe ser ratificado por los congresistas. 2020 País Cargo En ejercicio Fecha Estados Unidos Presidente Donald Trump 3/11Votación indirecta: se escogen electores por Estado que adhieren a ciertas candidaturas presidenciales. Perú Presidente Pedro Pablo Kuczynski Por definirSegunda vuelta dentro de 30 días siguientes a los cómputos de la primera elección, si es necesaria. España Primer Ministro Mariano Rajoy Por definirPrimer ministro es sugerido por el rey en base a mayorías de partidos o coaliciones en la elección parlamentaria, y debe ser ratificado con mayoría absoluta por la Cámara. OEA Secretario general Luis Almagro (URU) Por definirSe elige por votación de todos los miembros estados del organismo. 2021 País Cargo En ejercicio Fecha Ecuador Presidente Lenín Moreno -/02 Segunda vuelta en abril, si es necesaria. Holanda Primer Ministro Mark Rutte 17/03 Elección general, es Primer Ministro el líder del partido con mayoría en el parlamento. Francia Presidente Emmanuel Macron -/04 Entre el 8 y 23 de abril. Segunda vuelta en mayo, si es necesaria. Chile Presidente Sebastián Piñera (electo) 21/11 Segunda vuelta en diciembre, si es necesaria. Corea del Sur Presidente Hwang Gyo-an 20/12 El primer ministro Hwang Gyo-an asumió de forma interina, como parte del proceso de destitución de la mandataria Park Geun-hye. De confirmarse la salida, podría modificarse la fecha de la elección. No existe segunda vuelta. Irán Presidente Hassan Rouhani Por definirSe realizarán en mayo o junio. Japón Primer Ministro Shinzho Abe Por definirSerá a más tardar el 22 de octubre. Representantes del parlamento eligen al primer ministro, usualmente el líder del partido mayoritario. Alemania Canciller Angela Merkel Por definirA más tardar el 24 de octubre. Elecciones federales, tradicionalmente el líder del partido más votado es nombrado canciller, sujeto a ratificación del parlamento. Naciones Unidas Secretario general António Guterres (POR) Por definirEs votado por la Asamblea General, en base a un candidato sugerido por el Consejo de Seguridad. 2022 País Cargo En ejercicio Fecha Reino Unido Primer Ministro Theresa May 5/05Primer ministro es el líder del partido que obtiene más escaños en la Cámara de los Comunes. Corea del Sur Presidente Moon Jae-in Por definirNo existe segunda vuelta.