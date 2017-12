/ SANTIAGO.- "El tema financiero ha impactado en los académico, algo que el Mineduc tiene que resguardar y velar. Por esa razón, estimamos que no es posible continuar con la actividad de esta universidad ".Noticia relacionada Mineduc confirma cierre de la U. Iberoamericana tras crisis financiera Con estas palabras, la jefa de la División de Educación Superior (Divesup), Alejandra Contreras, anunciaba el cierre de la Universidad Iberoamericana . De acuerdo a Contreras, la deuda de la casa de estudio estaba cerca de los $4.000 millones, cifra cinco veces más grande que su patrimonio.Finalmente, tras una investigación que se inició en abril que incluyó peritos financieros, se determinó que el déficit era muy significativo por cual el Divesup enviará al Consejo Nacional de Educación (CNED) el decreto de revocación de reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica del establecimiento.La Iberoamericana se convierte en la tercera universidad cerrada por el Mineduc, sumándose U. Arcis y U. del Mar. Termina así este año con una severa crisis, agudizada por las movilizaciones de los estudiantes, salida de docentes y el no pago a sus funcionarios.Reubicación de los alumnos y cierre programado a tres añosTras el anuncio del cierre, el CNED continuará con el proceso donde la universidad también podrá presentar sus antecedentes y descargos. De finalizar este proceso sin cambios en la decisión, al Mineduc le corresponde nombrar a un administrador de cierre.Noticia relacionada Diferencias entre U. Ibero y Arcis: ¿Por qué en una se decreta directamente el cierre y en la otra no? La solicitud de la Divesup es realizar un cierre programado de tres años para que los alumnos puedan continuar con sus actividades académicas durante ese periodo.Pero también se verán otras alternativas como la r eubicación de los estudiantes en otras instituciones a través de las becas contempladas en la Ley de Presupuesto.De hecho, quienes necesitarán reubicarse con mayor urgencia son los alumnos de carreras relacionadas al área de salud. Producto de la deuda, carreras como Obstetricia, Kinesiología y Enfermería realizaron paros para mostrar sus descontento." La Iberoamericana tiene un gran porcentaje de sus alumnos en estas áreas , la cual es compleja de administrar porque requiere de campos clínicos y de docentes especializados", indicó Contreras.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi