/ SANTIAGO.- Con la llegada del periodo estival no son pocas las familias que están en cuenta regresiva para salir de vacaciones. Muchas de ellas lo harán en sus vehículos y, por lo mismo, no está de más entregar algunos simples consejos para poner a punto el auto y no sufrir desagradables inconvenientes que no solo afectarán su presupuesto, sino que podrían empañar lo que debe ser un periodo de descanso y diversión.1.- Batería La batería es fundamental para que el vehículo encienda y siga avanzando sin problemas. De ahí que alguna falla en este elemento puede generar más de un dolor de cabeza. Si bien en la actualidad las baterías son libres de mantenimiento es recomendable antes de iniciar un viaje limpiar sus terminales (bornes) y verificar que sus cables se encuentren en óptimo estado. Además se aconseja observar el buen funcionamiento del alternador y regulador de voltaje del vehículo para evitar sobrecargas y/o descargas en la unidad.2.- Sistema de frenos Antes de iniciar su viaje se recomienda que compruebe el buen estado de las pastillas y disco de frenos. Pero eso no es todo, ya que muchos olvidan que también debe procurar observar los niveles del líquido de freno, fundamental para que el vehículo responda en el momento y tiempo requerido, ya que este es el encargado de transmitir la fuerza del pedal a las ruedas.3.- Fluidos Es importante también revisar, por ejemplo, el líquido refrigerante y, de paso, el estado del radiador. Un líquido refrigerante que ha perdido sus cualidades o un desperfecto en el radiador podría generar un recalentamiento del motor del vehículo y costosos daños a la máquina. El aceite de motor es otro de los líquidos que necesariamente deben ser revisados antes de iniciar un viaje y cambiarlo cuanto antes si este no se encuentra en buen estado. Este aceite protege el motor de distintas formas y no cambiarlo es camino seguro a sufrir graves y costosos desperfectos.4.- Filtros de aire y combustible El primero tiene como misión evitar el ingreso impurezas en el flujo de aire que ingresa al motor, permitiendo un optimo funcionamiento de este y prolongando la vida útil de la máquina. Por su parte, el filtro de combustible tiene como misión impedir el paso de partículas y contaminantes que puedan interrumpir el normal flujo de bencina obstruyendo, por ejemplo, los inyectores del vehículo.5.- Estado de correa de distribución y mangueras La correa de distribución está encargada de mantener constantemente la sincronización del cigüeñal con él (o los) árbol de levas para la apertura y cierre de las válvulas. Debe funcionar siempre a la perfección, de no hacerlo las consecuencias pueden ser complejas. En tanto, las mangueras deben estar en óptimo estado. Una solo falla podría generar consecuencias insospechadas durante el viaje. Se aconseja revisar sus uniones y siempre mirar debajo del vehículo mientras esta estacionado para ver si tiene filtraciones que delanten problemas.6.- Estado de los neumáticos (especialmente el de repuesto) Antes de iniciar un viaje se recomienda revisar siempre su presión, estado de desgaste, balanceo y alineación. No olvide que en esta revisión debe incluir el neumático de repuesto. Recuerde que los dibujos de los neumáticos no pueden tener menos de 1,6 mm de profundidad que es el mínimo legal permitido.7.- Funcionamiento de las luces Es fundamental revisar el funcionamiento de luces altas y bajas de ambos focos del vehículo. Recuerde que aún cuando esté de día la ley obliga a usar las luces en carreteras y autopistas. Además no olvide que el auto tiene otras luces que deben estar plenamente operativas como la tercera luz de freno que debe estar coordinada con las demás luces de freno. También debe observar la luz de retroceso y la de la placa patente. Finalmente asegúrese que las luces intermitentes y de alerta estén operativas.8.- Plumillas y agua de limpieza Verifique el buen funcionamiento de los limpiaparabrisas y la calidad de las plumillas o gomas, además de mantener al máximo el recipiente de agua con detergente limpiador. Mantener una correcta y buena limpieza del parabrisas frontal y trasero aumenta la seguridad en el viaje, ya que conductor y co piloto tendrán una mejor visión de la carretera.9.- Kit de seguridad y emergencia No olvide que su viaje no puede comenzar si en su vehículo no tiene los elementos básicos que le ayudarán a enfrentar dificultades durante el trayecto. Estos son extintor de incendio, Gata y llave de ruedas, botiquín, triángulos y chaleco reflectante. La ausencia de alguno de estos podría generar más de un problema.10.- Papeles al día Aunque parezca obvio, no tener los papales al día del auto o la misma licencia de conducir es algo más común de lo que se cree. Si tiene todo en orden, antes de comenzar el viaje regálese cinco minutos y tranquilamente revise que toda la documentación esté en orden. Se recomienda además tener un seguro que preste asistencia en la carretera y a lo largo de todo el país.